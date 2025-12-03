ダイケン、杉田エースの全株売却予定、特別利益1億3200万円を見込む

■UMKの公開買付けに応じ政策保有株を整理

ダイケン<5900>(東証スタンダード)は12月2日、同社が保有する杉田エース<7635>(東証スタンダード)の株式を、UMKが実施する公開買付けに応募すると発表した。杉田エース社の取締役会が本公開買付けに賛同し応募を推奨していること、買付け条件が妥当であると判断できること、さらに同社との取引関係が今後も継続する見通しであることを踏まえて決定した。応募対象は同社が保有する普通株式93,800株の全てである。

買付け価格は1株あたり金1,710円で、売却予定総額は1億6000万円となる。同公開買付けは11月13日から12月25日まで実施され、決済開始日は2026年1月8日とされている。同社は政策保有株式の整理の一環として今回の応募を進める方針である。

公開買付けが成立し株式を全て売却した場合、2026年2月期に投資有価証券売却益1億3200万円の特別利益を計上する見通しである。連結業績予想への影響については精査中であり、必要が生じた場合には速やかに修正を開示するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

