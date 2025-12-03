*07:07JST NY為替：ドルは伸び悩み、米次期FRB議長下でのハト派FOMCを織り込む

2日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円18銭まで上昇後、155円76銭まで下落し、155円85銭で引けた。世界債券相場の動向に連れ米国債相場も続落し長期金利上昇でドル買いが優勢となった。トランプ大統領が来年初めに連邦準備制度理事会（FRB）の次期副議長を発表すると言及すると、次期議長のもと、ハト派連邦公開市場委員会（FOMC）を織り込み金利が低下に転じ、ドルは伸び悩んだ。

ユーロ・ドルは1.1591ドルまで下落後、1.1626ドルまで上昇し、1.1624ドルで引けた。露ウクライナ和平を巡る期待感後退で、ユーロ売りが優勢となった。ユーロ・円は181円36銭まで上昇後、180円76銭まで下落した。ポンド・ドルは、1.3180ドルまで下落後、1.3215ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8050フランから0.8027フランまで下落した。露、ウクライナ地政学的リスク存続で安全通貨フラン買いが優勢となった。《MK》