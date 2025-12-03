ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI、米サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など

2025年12月3日 06:30

＜国内＞
09:30　サービス業PMI(11月)　　53.1
09:30　総合PMI(11月)　　52.0


2025国際ロボット展開催(東京ビッグサイト)


＜海外＞
08:00　韓・GDP(7-9月)　1.7％　1.7％
09:30　豪・GDP(7-9月)　2.2％　1.8％
10:45　中・RatingDogサービス業PMI(11月)　52.5　52.6
10:45　中・RatingDog総合PMI(11月)　　51.8
14:00　印・サービス業PMI確定値(11月)　　59.5
14:00　印・総合PMI確定値(11月)　　59.9
16:30　スイス・消費者物価指数(11月)　0.1％　0.1％
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(11月)　53.1　53.1
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(11月)　52.4　52.4
19:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(10月)　　-0.2％
22:00　ブ・サービス業PMI(11月)　　47.7
22:00　ブ・総合PMI(11月)　　48.2
22:15　米・ADP全米雇用報告(11月)　2.0万人　4.2万人
22:30　米・輸入物価指数(9月)　0.1％　0.3％
23:15　米・鉱工業生産(9月)　0.1％　-0.1％
23:45　米・サービス業PMI(11月)　　55.0
23:45　米・総合PMI(11月)　　54.8
24:00　米・ISM非製造業景況指数(11月)　52.0　52.4


韓・「非常戒厳」宣布から1年


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

