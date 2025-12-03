関連記事
今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI、米サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI、米サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
09:30 サービス業PMI(11月) 53.1
09:30 総合PMI(11月) 52.0
2025国際ロボット展開催(東京ビッグサイト)
＜海外＞
08:00 韓・GDP(7-9月) 1.7％ 1.7％
09:30 豪・GDP(7-9月) 2.2％ 1.8％
10:45 中・RatingDogサービス業PMI(11月) 52.5 52.6
10:45 中・RatingDog総合PMI(11月) 51.8
14:00 印・サービス業PMI確定値(11月) 59.5
14:00 印・総合PMI確定値(11月) 59.9
16:30 スイス・消費者物価指数(11月) 0.1％ 0.1％
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(11月) 53.1 53.1
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(11月) 52.4 52.4
19:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(10月) -0.2％
22:00 ブ・サービス業PMI(11月) 47.7
22:00 ブ・総合PMI(11月) 48.2
22:15 米・ADP全米雇用報告(11月) 2.0万人 4.2万人
22:30 米・輸入物価指数(9月) 0.1％ 0.3％
23:15 米・鉱工業生産(9月) 0.1％ -0.1％
23:45 米・サービス業PMI(11月) 55.0
23:45 米・総合PMI(11月) 54.8
24:00 米・ISM非製造業景況指数(11月) 52.0 52.4
韓・「非常戒厳」宣布から1年
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
