*19:31JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は小幅反発、ファーストリテやファナックが2銘柄で約135円分押し上げ

2日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり112銘柄、値下がり111銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日1日の米国株式市場は大幅反落。暗号資産相場の下落や円キャリートレードの巻き戻しなどのリスクが警戒され、寄り付き後、下落。さらに、ISM製造業景況指数が予想外に悪化し、経済の成長減速懸念も重しとなった。その後も、ベネズエラを巡る地政学的リスクの上昇や、長期金利の上昇も嫌気され、相場は下落。終盤にかけても売りが続き終了した。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器、エネルギーが上昇した一方、資本財・公益事業が下落した。

米株式市場の動向を横目に、2日の日経平均は反発して取引を開始した。東京市場では買い先行の展開となり、輸出関連や為替感応銘柄に対して円安・ドル高の進行が支えとなった。あわせて、国内外の需給バランスがやや引き締まり気味との見方もあり、前場序盤からハイテク株を中心にしっかりした売買が観測されたが、後場には上げ幅を縮める形となり、かろうじてプラス圏を維持する形で大引けを迎えた。

大引けの日経平均は前日比0.17円高の49303.45円となった。東証プライム市場の売買高は21億3871万株、売買代金は5兆2278億円、業種別では銀行業、非鉄金属、その他金融業などが値上がり率上位、鉱業、電気・ガス業、情報・通信業などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は29.2％、対して値下がり銘柄は67.1％となっている。

値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約80円押し上げた。同2位はファナック＜6954＞となり、アドバンテスト＜6857＞、信越化＜4063＞、HOYA＜7741＞、KDDI＜9433＞、フジクラ＜5803＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約173円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、リクルートHD＜6098＞、第一三共＜4568＞、豊田通商＜8015＞、良品計画＜7453＞、任天堂＜7974＞などがつづいた。



*15:00現在



日経平均株価 49303.45(+0.17)

値上がり銘柄数 112(寄与度+372.35)

値下がり銘柄数 111(寄与度-372.18)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 56950 1000 80.22

＜6954＞ ファナック 5366 328 54.82

＜6857＞ アドバンテ 19810 110 29.41

＜4063＞ 信越化 4726 70 11.70

＜7741＞ HOYA 23660 590 9.86

＜9433＞ KDDI 2671.5 21.5 8.62

＜5803＞ フジクラ 16600 255 8.52

＜5802＞ 住友電気工業 6565 235 7.86

＜9735＞ セコム 5454 117 7.82

＜4519＞ 中外製薬 8150 78 7.82

＜4578＞ 大塚HD 8915 229 7.65

＜5333＞ 日本碍子 3291 221 7.39

＜6762＞ TDK 2491 13.5 6.77

<6920> レーザーテック 28240 485 6.48

<6506> 安川電機 4212 188 6.28

<5214> 日本電気硝子 6335 569 5.71

<9843> ニトリHD 2728.5 67.5 5.64

<6758> ソニーG 4442 28 4.68

<6976> 太陽誘電 3474 118 3.94

<6981> 村田製作所 3272 48 3.85



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 15670 -865 -173.48

＜8035＞ 東エレク 31300 -330 -33.09

＜6098＞ リクルートHD 7811 -166 -16.65

＜4568＞ 第一三共 3714 -104 -10.43

＜8015＞ 豊田通商 4893 -88 -8.82

＜7453＞ 良品計画 3020 -119 -7.96

＜7974＞ 任天堂 12865 -200 -6.69

<6532> ベイカレント 6471 -186 -6.22

<7203> トヨタ自動車 3045 -37 -6.18

<6367> ダイキン工業 19770 -175 -5.85

<3099> 三越伊勢丹HD 2310.5 -150.5 -5.03

<4062> イビデン 11170 -150 -5.01

<4506> 住友ファーマ 2424.5 -145.5 -4.86

<7267> ホンダ 1515 -20 -4.01

<6361> 荏原製作所 3767 -120 -4.01

<7733> オリンパス 2036.5 -28.5 -3.81

<7269> スズキ 2402 -28.5 -3.81

<6526> ソシオネクスト 2143 -87 -2.91

<2413> エムスリー 2420 -33.5 -2.69

<2802> 味の素 3517 -40 -2.67《AK》