*17:15JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、夕方にかけてドル買い

2日の東京市場でドル・円は小じっかり。前日海外市場のドル売りで値ごろ感が生じ、155円43銭から買戻しで上昇基調に。午後は伸び悩んだが、日銀の12月利上げ観測も日本の財政悪化懸念による円売りは根強く、夕方にかけて155円83銭まで上昇した。

・ユ-ロ・円は180円45銭から180円99銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1604ドルから1.1616ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値49,494.58円、高値49,636.79円、安値49,243.55円、終値49,303.45円(前日比0.17円高)

・17時時点：ドル・円155円80-90銭、ユ-ロ・円180円90-00銭

【要人発言】

・赤沢経産相

「今後も日米合意の実施を促進していく」

「総理が言った通り日米同盟は世界で最も偉大な同盟」

・片山財務相

「植田日銀総裁の発言に対するコメントは控える」

「政府と日銀で景気認識の齟齬はない」

・ブレマン・NZ準備銀行（RBNZ）総裁

「低インフレと強い経済の達成を目指す」

【経済指標】

・豪・7-9月期経常収支：-166億豪ドル（予想：-133億豪ドル、前期：-137億豪ドル→-162億豪ドル）《TY》