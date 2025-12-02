関連記事
東証業種別ランキング：銀行業が上昇率トップ
銀行業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、その他 金融業、精密機器、ゴム製品なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、情報・通信業、パルプ・紙、その他製品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 銀行業 ／ 508.99 ／ 1.82
2. 非鉄金属 ／ 3,325.01 ／ 1.62
3. その他金融業 ／ 1,220.58 ／ 1.02
4. 精密機器 ／ 13,030.67 ／ 0.99
5. ゴム製品 ／ 5,704.6 ／ 0.95
6. ガラス・土石製品 ／ 1,766.88 ／ 0.85
7. 石油・石炭製品 ／ 2,336.12 ／ 0.71
8. 電気機器 ／ 6,197.53 ／ 0.62
9. 陸運業 ／ 2,335.4 ／ 0.54
10. 保険業 ／ 2,877.34 ／ 0.51
11. 証券業 ／ 791.25 ／ 0.25
12. 卸売業 ／ 4,823.3 ／ 0.15
13. 化学工業 ／ 2,536.14 ／ 0.13
14. 小売業 ／ 2,318.8 ／ 0.12
15. 食料品 ／ 2,510.4 ／ 0.12
16. 空運業 ／ 237.2 ／ 0.09
17. 海運業 ／ 1,716.05 ／ -0.03
18. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,330.72 ／ -0.25
19. 金属製品 ／ 1,609.26 ／ -0.26
20. 医薬品 ／ 3,812.88 ／ -0.28
21. 水産・農林業 ／ 724.27 ／ -0.30
22. 鉄鋼 ／ 760.75 ／ -0.32
23. 繊維業 ／ 849.67 ／ -0.34
24. 建設業 ／ 2,616.79 ／ -0.50
25. 不動産業 ／ 2,530.1 ／ -0.51
26. 機械 ／ 4,135.97 ／ -0.62
27. 輸送用機器 ／ 4,815.15 ／ -1.01
28. サービス業 ／ 3,047.5 ／ -1.08
29. その他製品 ／ 7,427.17 ／ -1.11
30. パルプ・紙 ／ 587.73 ／ -1.13
31. 情報・通信業 ／ 7,394.75 ／ -1.37
32. 電力・ガス業 ／ 670.31 ／ -1.50
33. 鉱業 ／ 914.24 ／ -1.58《CS》
