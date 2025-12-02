*15:48JST 12月2日本国債市場：債券先物は134円70銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年12月限

寄付134円53銭 高値134円72銭 安値134円39銭 引け134円70銭

2年 1.005％

5年 1.357％

10年 1.849％

20年 2.867％



2日の債券先物12月限は134円53銭で取引を開始し、134円70銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.53％、10年債は4.08％、30年債は4.73％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.75％、英国債は4.48％、オーストラリア10年債は4.61％、NZ10年債は4.35％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・18：30 南アフリカ・7-9月期国内総生産（予想：前年比＋1.8％、前期：＋0.6％）

・19：00 ユーロ圏・10月失業率（予想：6.3％、9月：6.3％）

・18：30 ユーロ圏・11月消費者物価指数（予想：前年比＋2.1％、10月：＋2.1％）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》