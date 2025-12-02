関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～FFJ、ファナックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月2日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜7092＞ FFJ 534900 46347.34 330.99% 0%
＜7739＞ キヤノン電 1188600 168283.86 326.38% 0%
＜376A＞ 米債710ヘ 50 15.459 289.95% 0%
＜4579＞ ラクオリア 10798500 1083723.54 279.65% 0%
＜6190＞ PXB 1652300 61632.34 278.87% 0%
＜3925＞ DS 175900 37408.22 226.99% 0%
＜6433＞ ヒーハイスト 3151200 165529.48 219.39% 0%
＜4665＞ ダスキン 389600 302517.62 188.13% 0%
＜6954＞ ファナック 11298600 12299267.38 185.47% 0%
＜4882＞ ペルセウス 800800 48681.7 174.41% 0%
＜366A＞ ウェルネスC 141500 68799.8 173.49% 0%
＜8105＞ BitcoinJ 30187800 3332553.2 165.74% 0%
＜2016＞ iF米710H 146986 71627.169 163.94% 0%
＜206A＞ PRISMBio 12840100 550203.72 160.07% 0%
＜4548＞ 生化学 694700 147464.96 138.65% 0%
＜5721＞ S・サイエンス 23620700 881843.68 136.23% 0%
＜2986＞ LAHD 245900 580060.6 135.99% 0%
＜402A＞ アクセルスペ 3774200 588339.54 128.06% 0%
＜2564＞ GXSディビ 103711 184517.526 117.99% 0%
＜7608＞ エスケイ 170200 81099.38 116.58% 0%
<3652> DMP 62800 47049.4 115.44% 0%
<404A> GX中国10 259271 91388.366 114.66% 0%
<3542> VEGA 52800 38224.38 112.22% 0%
<179A> GX超米H 241790 37414.407 110.06% 0%
<7971> 東リ 236100 58855.32 106.12% 0%
<3916> DIT 104400 120869.4 103.88% 0%
<3472> 日本ホテル 36514 914157.98 103.29% 0%
<265A> エイチエムコム 118400 46104.38 102.75% 0%
<7991> マミヤOP 122400 64982.88 100.01% 0%
<4424> Amazia 3243300 398378.3 98.53% 0%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
