出来高変化率ランキング（14時台）～FFJ、ファナックなどがランクイン

2025年12月2日 15:15

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月2日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7092＞ FFJ　　　　　　 534900 　46347.34　 330.99% 0%
＜7739＞ キヤノン電　　　　　1188600 　168283.86　 326.38% 0%
＜376A＞ 米債710ヘ　　　　50 　15.459　 289.95% 0%
＜4579＞ ラクオリア　　　　　10798500 　1083723.54　 279.65% 0%
＜6190＞ PXB　　　　　　　1652300 　61632.34　 278.87% 0%
＜3925＞ DS　　　　　　　　175900 　37408.22　 226.99% 0%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　　3151200 　165529.48　 219.39% 0%
＜4665＞ ダスキン　　　　　　389600 　302517.62　 188.13% 0%
＜6954＞ ファナック　　　　　11298600 　12299267.38　 185.47% 0%
＜4882＞ ペルセウス　　　　　800800 　48681.7　 174.41% 0%
＜366A＞ ウェルネスC　　　　141500 　68799.8　 173.49% 0%
＜8105＞ BitcoinJ　　30187800 　3332553.2　 165.74% 0%
＜2016＞ iF米710H　　　146986 　71627.169　 163.94% 0%
＜206A＞ PRISMBio　　12840100 　550203.72　 160.07% 0%
＜4548＞ 生化学　　　　　　　694700 　147464.96　 138.65% 0%
＜5721＞ S・サイエンス　　　23620700 　881843.68　 136.23% 0%
＜2986＞ LAHD　　　　　　245900 　580060.6　 135.99% 0%
＜402A＞ アクセルスペ　　　　3774200 　588339.54　 128.06% 0%
＜2564＞ GXSディビ　　　　103711 　184517.526　 117.99% 0%
＜7608＞ エスケイ　　　　　　170200 　81099.38　 116.58% 0%
<3652> DMP　　　　　　　62800 　47049.4　 115.44% 0%
<404A> GX中国10　　　　259271 　91388.366　 114.66% 0%
<3542> VEGA　　　　　　52800 　38224.38　 112.22% 0%
<179A> GX超米H　　　　　241790 　37414.407　 110.06% 0%
<7971> 東リ　　　　　　　　236100 　58855.32　 106.12% 0%
<3916> DIT　　　　　　　104400 　120869.4　 103.88% 0%
<3472> 日本ホテル　　　　　36514 　914157.98　 103.29% 0%
<265A> エイチエムコム　　　118400 　46104.38　 102.75% 0%
<7991> マミヤOP　　　　　122400 　64982.88　 100.01% 0%
<4424> Amazia　　　　3243300 　398378.3　 98.53% 0%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

