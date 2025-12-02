後場の日経平均67円高でスタート、安川電や三井金属などが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;49370.78;+67.50TOPIX;3340.12;+1.79



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比67.50円高の49370.78円と、前引け（49499.06円）から上げ幅を縮小してスタート。ランチタイム中の日経225先物は49320円-49610円のレンジで下落。ドル・円は1ドル＝155.50-60円と午前9時頃とほぼ同水準。アジア市況は上海総合指数がマイナス圏で推移し0.5％ほど下落している一方、香港ハンセン指数は朝高の後はやや伸び悩み0.1％ほど上昇している。後場の東京市場は前引けに比べやや売りが先行して始まった。国内長期金利の上昇や日銀の12月利上げ観測に対する警戒感が継続し、積極的な買いは限定的のようだ。一方、昨日の日経平均が950円あまり大幅に上昇したことから、買いが入りやすいもよう。

セクターでは、非鉄金属、銀行業、石油石炭製品が上昇率上位となっている一方、電気・ガス業、医薬品、その他製品が下落率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、ファナック＜6954＞、IHI＜7013＞、住友電工＜5802＞、安川電＜6506＞、レーザーテック＜6920＞、KOKUSAI＜6525＞、キオクシアHD＜285A＞、三井金属＜5706＞、NEC＜6701＞、三菱UFJ＜8306＞が高い。一方、東電力HD＜9501＞、三井海洋＜6269＞、第一三共＜4568＞、住友ファーマ＜4506＞、ソフトバンクG＜9984＞、リクルートHD＜6098＞、三井E&S＜7003＞、キーエンス＜6861＞、武田薬＜4502＞、任天堂＜7974＞が下落している。《CS》