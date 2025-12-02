*12:47JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は反発、ファーストリテが1銘柄で約64円分押し上げ

2日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり128銘柄、値下がり91銘柄、変わらず6銘柄となった。

日経平均は反発。195.78円高の49499.06円（出来高概算10億2372万株）で前場の取引を終えている。

前日1日の米国株式市場は大幅反落。ダウ平均は427.09ドル安の47289.33ドル、ナスダックは89.77ポイント安の23275.92で取引を終了した。暗号資産相場の下落や円キャリートレードの巻き戻しなどのリスクが警戒され、寄り付き後、下落。さらに、ISM製造業景況指数が予想外に悪化し、経済の成長減速懸念も重しとなった。その後も、ベネズエラを巡る地政学的リスクの上昇や、長期金利の上昇も嫌気され、相場は下落。終盤にかけても売りが続き終了した。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器、エネルギーが上昇した一方、資本財・公益事業が下落した。

米株式市場の動向を横目に、2日の日経平均は191.30円高の49494.58円と反発して取引を開始した。東京市場では買い先行の展開となり、輸出関連や為替感応銘柄に対して円安・ドル高の進行が支えとなった。あわせて、国内外の需給バランスがやや引き締まり気味との見方もあり、前場序盤から全般にしっかりした売買が観測された。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、ファナック＜6954＞、アドバンテスト＜6857＞、コナミG＜9766＞、レーザーテク＜6920＞、フジクラ＜5803＞、住友電＜5802＞、KDDI＜9433＞、信越化＜4063＞、TDK＜6762＞、HOYA＜7741＞、セコム＜9735＞、ニトリHD＜9843＞、ガイシ＜5333＞、安川電＜6506＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、第一三共＜4568＞、リクルートHD＜6098＞、トヨタ＜7203＞、豊田通商＜8015＞、ベイカレント<6532>、三越伊勢丹<3099>、オリンパス<7733>、エーザイ<4523>、デンソー<6902>、ホンダ<7267>、三井不<8801>、住友ファーマ<4506>、キーエンス<6861>、SUBARU<7270>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、石油・石炭製品、ゴム製品、化学、電気機器、精密機器、食料品、銀行業などが買われるなか、医薬品、機械、情報・通信業、輸送用機器、不動産業などが軟調だった。特に非鉄金属と石油・石炭製品セクターの堅調さが目立った。

値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約64円押し上げた。同2位はファナック＜6954＞となり、アドバンテスト＜6857＞、コナミG＜9766＞、レーザーテック＜6920＞、フジクラ＜5803＞、住友電工＜5802＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約67円押し下げた。同2位は第一三共＜4568＞となり、リクルートHD＜6098＞、東エレク<8035>、ベイカレント<6532>、豊田通商＜8015＞、トヨタ＜7203＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 49499.06(+195.78)

値上がり銘柄数 128(寄与度+371.07)

値下がり銘柄数 91(寄与度-175.29)

変わらず銘柄数 6



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 56750 800 64.18

＜6954＞ ファナック 5410 372 62.17

＜6857＞ アドバンテ 19875 175 46.80

＜9766＞ コナミG 23555 465 15.54

＜6920＞ レーザーテック 28695 940 12.57

＜5803＞ フジクラ 16680 335 11.20

＜5802＞ 住友電気工業 6612 282 9.43

＜7741＞ HOYA 23485 415 6.94

＜9433＞ KDDI 2667 17 6.82

＜9735＞ セコム 5429 92 6.15

＜9843＞ ニトリHD 2732.5 71.5 5.97

＜5333＞ 日本碍子 3241 171 5.72

＜4063＞ 信越化 4688 32 5.35

<4519> 中外製薬 8125 53 5.31

＜6762＞ TDK 2486.5 9 4.51

＜6506＞ 安川電機 4157 133 4.45

<2801> キッコーマン 1425.5 25 4.18

<4062> イビデン 11440 120 4.01

<6146> ディスコ 43040 590 3.94

<7751> キヤノン 4595 70 3.51



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 16200 -335 -67.19

＜4568＞ 第一三共 3687 -131 -13.14

＜6098＞ リクルートHD 7864 -113 -11.33

<8035> 東エレク 31580 -50 -5.01

<6532> ベイカレント 6514 -143 -4.78

＜8015＞ 豊田通商 4934 -47 -4.71

＜7203＞ トヨタ自動車 3055 -27 -4.51

<3099> 三越伊勢丹HD 2351 -110 -3.68

<7733> オリンパス 2038 -27 -3.61

<4523> エーザイ 4693 -97 -3.24

<7267> ホンダ 1520.5 -14.5 -2.91

<6902> デンソー 2023.5 -19.5 -2.61

<7270> SUBARU 3370 -68 -2.27

<8801> 三井不動産 1743 -22.5 -2.26

<6861> キーエンス 51770 -670 -2.24

<4506> 住友ファーマ 2503.5 -66.5 -2.22

<7832> バンナムHD 4429 -21 -2.11

<6526> ソシオネクスト 2172 -58 -1.94

<6367> ダイキン工業 19890 -55 -1.84

<4502> 武田薬品工業 4455 -54 -1.80《CS》