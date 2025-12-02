ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は反発、ファーストリテが1銘柄で約64円分押し上げ

2025年12月2日 12:47

記事提供元：フィスコ

*12:47JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は反発、ファーストリテが1銘柄で約64円分押し上げ
2日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり128銘柄、値下がり91銘柄、変わらず6銘柄となった。

日経平均は反発。195.78円高の49499.06円（出来高概算10億2372万株）で前場の取引を終えている。

前日1日の米国株式市場は大幅反落。ダウ平均は427.09ドル安の47289.33ドル、ナスダックは89.77ポイント安の23275.92で取引を終了した。暗号資産相場の下落や円キャリートレードの巻き戻しなどのリスクが警戒され、寄り付き後、下落。さらに、ISM製造業景況指数が予想外に悪化し、経済の成長減速懸念も重しとなった。その後も、ベネズエラを巡る地政学的リスクの上昇や、長期金利の上昇も嫌気され、相場は下落。終盤にかけても売りが続き終了した。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器、エネルギーが上昇した一方、資本財・公益事業が下落した。

米株式市場の動向を横目に、2日の日経平均は191.30円高の49494.58円と反発して取引を開始した。東京市場では買い先行の展開となり、輸出関連や為替感応銘柄に対して円安・ドル高の進行が支えとなった。あわせて、国内外の需給バランスがやや引き締まり気味との見方もあり、前場序盤から全般にしっかりした売買が観測された。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、ファナック＜6954＞、アドバンテスト＜6857＞、コナミG＜9766＞、レーザーテク＜6920＞、フジクラ＜5803＞、住友電＜5802＞、KDDI＜9433＞、信越化＜4063＞、TDK＜6762＞、HOYA＜7741＞、セコム＜9735＞、ニトリHD＜9843＞、ガイシ＜5333＞、安川電＜6506＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、第一三共＜4568＞、リクルートHD＜6098＞、トヨタ＜7203＞、豊田通商＜8015＞、ベイカレント<6532>、三越伊勢丹<3099>、オリンパス<7733>、エーザイ<4523>、デンソー<6902>、ホンダ<7267>、三井不<8801>、住友ファーマ<4506>、キーエンス<6861>、SUBARU<7270>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、石油・石炭製品、ゴム製品、化学、電気機器、精密機器、食料品、銀行業などが買われるなか、医薬品、機械、情報・通信業、輸送用機器、不動産業などが軟調だった。特に非鉄金属と石油・石炭製品セクターの堅調さが目立った。

値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約64円押し上げた。同2位はファナック＜6954＞となり、アドバンテスト＜6857＞、コナミG＜9766＞、レーザーテック＜6920＞、フジクラ＜5803＞、住友電工＜5802＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約67円押し下げた。同2位は第一三共＜4568＞となり、リクルートHD＜6098＞、東エレク<8035>、ベイカレント<6532>、豊田通商＜8015＞、トヨタ＜7203＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　49499.06(+195.78)

値上がり銘柄数 128(寄与度+371.07)
値下がり銘柄数 91(寄与度-175.29)
変わらず銘柄数 6


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 56750　 800　 64.18
＜6954＞　ファナック　　　　　　5410　 372　 62.17
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 19875　 175　 46.80
＜9766＞　コナミG　　　　　　　23555　 465　 15.54
＜6920＞　レーザーテック　　　 28695　 940　 12.57
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 16680　 335　 11.20
＜5802＞　住友電気工業　　　　　6612　 282　 9.43
＜7741＞　HOYA　　　　　　 23485　 415　 6.94
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2667　 17　 6.82
＜9735＞　セコム　　　　　　　　5429　 92　 6.15
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　2732.5　 71.5　 5.97
＜5333＞　日本碍子　　　　　　　3241　 171　 5.72
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4688　 32　 5.35
<4519>　中外製薬　　　　　　　8125　 53　 5.31
＜6762＞　TDK　　　　　　　2486.5　 9　 4.51
＜6506＞　安川電機　　　　　　　4157　 133　 4.45
<2801>　キッコーマン　　　　1425.5　 25　 4.18
<4062>　イビデン　　　　　　 11440　 120　 4.01
<6146>　ディスコ　　　　　　 43040　 590　 3.94
<7751>　キヤノン　　　　　　　4595　 70　 3.51


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　16200　 -335　-67.19
＜4568＞　第一三共　　　　　　　3687　 -131　-13.14
＜6098＞　リクルートHD　　　　 7864　 -113　-11.33
<8035>　東エレク　　　　　　 31580　 -50　 -5.01
<6532>　ベイカレント　　　　　6514　 -143　 -4.78
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　4934　 -47　 -4.71
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3055　 -27　 -4.51
<3099>　三越伊勢丹HD　　　　 2351　 -110　 -3.68
<7733>　オリンパス　　　　　　2038　 -27　 -3.61
<4523>　エーザイ　　　　　　　4693　 -97　 -3.24
<7267>　ホンダ　　　　　　　1520.5　 -14.5　 -2.91
<6902>　デンソー　　　　　　2023.5　 -19.5　 -2.61
<7270>　SUBARU　　　　　3370　 -68　 -2.27
<8801>　三井不動産　　　　　　1743　 -22.5　 -2.26
<6861>　キーエンス　　　　　 51770　 -670　 -2.24
<4506>　住友ファーマ　　　　2503.5　 -66.5　 -2.22
<7832>　バンナムHD　　　　　 4429　 -21　 -2.11
<6526>　ソシオネクスト　　　　2172　 -58　 -1.94
<6367>　ダイキン工業　　　　 19890　 -55　 -1.84
<4502>　武田薬品工業　　　　　4455　 -54　 -1.80《CS》

