*12:42JST 後場に注目すべき3つのポイント～前日下落のファーストリテや半導体が買われる

2日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は反発、前日下落のファーストリテや半導体が買われる

・ドル・円は上昇一服、ドルに買戻し

・値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞、同2位はファナック＜6954＞

■日経平均は反発、前日下落のファーストリテや半導体が買われる

日経平均は反発。195.78円高の49499.06円（出来高概算10億2372万株）で前場の取引を終えている。

前日1日の米国株式市場は大幅反落。ダウ平均は427.09ドル安の47289.33ドル、ナスダックは89.77ポイント安の23275.92で取引を終了した。暗号資産相場の下落や円キャリートレードの巻き戻しなどのリスクが警戒され、寄り付き後、下落。さらに、ISM製造業景況指数が予想外に悪化し、経済の成長減速懸念も重しとなった。その後も、ベネズエラを巡る地政学的リスクの上昇や、長期金利の上昇も嫌気され、相場は下落。終盤にかけても売りが続き終了した。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器、エネルギーが上昇した一方、資本財・公益事業が下落した。

米株式市場の動向を横目に、2日の日経平均は191.30円高の49494.58円と反発して取引を開始した。東京市場では買い先行の展開となり、輸出関連や為替感応銘柄に対して円安・ドル高の進行が支えとなった。あわせて、国内外の需給バランスがやや引き締まり気味との見方もあり、前場序盤から全般にしっかりした売買が観測された。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、ファナック＜6954＞、アドバンテスト＜6857＞、コナミG＜9766＞、レーザーテク＜6920＞、フジクラ＜5803＞、住友電＜5802＞、KDDI＜9433＞、信越化＜4063＞、TDK＜6762＞、HOYA＜7741＞、セコム＜9735＞、ニトリHD＜9843＞、ガイシ＜5333＞、安川電＜6506＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、第一三共＜4568＞、リクルートHD＜6098＞、トヨタ＜7203＞、豊田通商＜8015＞、ベイカレント<6532>、三越伊勢丹<3099>、オリンパス<7733>、エーザイ<4523>、デンソー<6902>、ホンダ<7267>、三井不<8801>、住友ファーマ<4506>、キーエンス<6861>、SUBARU<7270>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、石油・石炭製品、ゴム製品、化学、電気機器、精密機器、食料品、銀行業などが買われるなか、医薬品、機械、情報・通信業、輸送用機器、不動産業などが軟調だった。特に非鉄金属と石油・石炭製品セクターの堅調さが目立った。

後場の日経平均株価は、堅調に推移しそうだ。米国で利下げ観測が維持されるなか、円安気味の為替が輸出関連銘柄を支える可能性がある。また、ドル建て資産の再評価を背景とした買いも想定される。ただし、米長期金利や為替の急変動、それに伴うリスク回避の動きには注意が必要で、需給のひっ迫感が後場の焦点になろう。

■ドル・円は上昇一服、ドルに買戻し

2日午前の東京市場でドル・円は上昇基調に振れ、155円43銭から155円77銭まで値を上げた。前日海外市場でドル売りが強まり、値ごろ感から買戻しが入った。一方、日経平均株価は堅調地合いも伸び悩み、日本株高を好感した円売りは抑制された。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円43銭から155円77銭、ユ-ロ・円は180円45銭から180円78銭、ユ-ロ・ドルは1.1604ドルから1.1611ドル。

■後場のチェック銘柄

・ＲＳＣ<4664>、ガーラ<4777>など、3銘柄がストップ高

※一時ストップ高（気配値）を含みます

・値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞、同2位はファナック＜6954＞

■経済指標・要人発言

【経済指標】

・中・11月RatingDog製造業PMI：49.9（予想：50.5、10：50.6）

【要人発言】

・片山財務相

「植田日銀総裁の発言に対するコメントは控える」

「政府と日銀で景気認識の齟齬はない」

・ブレマン・NZ準備銀行（RBNZ）総裁

「低インフレと強い経済の達成を目指す」

＜国内＞

・特になし

＜海外＞

・特になし《CS》