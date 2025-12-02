関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～イオレ、ウィルソンWLWなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月2日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜9610＞ ウィルソンWLW 6249100 82082.84 307.96% 0.1184%
＜7739＞ キヤノン電 748300 168283.86 292.37% 0.115%
＜7092＞ FFJ 241200 46347.34 269% 0.0563%
＜3925＞ DS 166200 37408.22 220.52% 0.0006%
＜6190＞ PXB 700400 61632.34 184.98% -0.0825%
＜4579＞ ラクオリア 4122600 1083723.54 172.29% -0.018%
＜366A＞ ウェルネスC 131200 68799.8 164.19% -0.0103%
＜2016＞ iF米710H 146973 71627.169 163.93% -0.0026%
＜6433＞ ヒーハイスト 1597900 165529.48 136.78% 0.2005%
＜6954＞ ファナック 6716900 12299267.38 120.62% 0.0897%
＜4882＞ ペルセウス 482900 48681.7 113.64% 0.0328%
＜4548＞ 生化学 535000 147464.96 106.85% 0.0071%
＜179A＞ GX超米H 232940 37414.407 105.53% -0.0081%
＜206A＞ PRISMBio 7166400 550203.72 96.47% -0.0619%
＜4665＞ ダスキン 180400 302517.62 92.16% 0.0568%
＜5721＞ S・サイエンス 16134000 881843.68 90.53% 0.112%
＜4424＞ Amazia 2604800 398378.3 75.94% 0.0192%
＜3472＞ 日本ホテル 26588 914157.98 66.97% -0.0479%
＜2096＞ GXオフィスJリ 83531 43678.025 63.52% -0.0017%
＜3465＞ ケイアイスター 96300 311106.2 57.19% 0.0346%
<8960> ユナイテッドU 38149 3608637.5 56.96% -0.0108%
<346A> SP500半 15801 41786.032 55.67% 0.0056%
<431A> ユーソナー 337200 568568.88 48.66% -0.0583%
<7282> 豊田合 3954600 7835189.38 43.48% 0.0008%
<2334> イオレ 2576100 1004342.28 40.08% 0.0533%
<9158> シーユーシー 149800 95045.88 39.47% -0.0301%
<5461> 中部鋼 47700 59770.34 39.03% 0.0009%
<8698> マネックスG 2842900 1343953.7 38.99% 0.0437%
<2593> 伊藤園 736600 1355515.92 38.34% -0.0403%
<7608> エスケイ 83600 81099.38 37.19% 0.0272%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
