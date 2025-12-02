ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～イオレ、ウィルソンWLWなどがランクイン

2025年12月2日 10:37

*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～イオレ、ウィルソンWLWなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月2日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9610＞ ウィルソンWLW　 6249100 　82082.84　 307.96% 0.1184%
＜7739＞ キヤノン電　　　　　748300 　168283.86　 292.37% 0.115%
＜7092＞ FFJ　　　　　　　241200 　46347.34　 269% 0.0563%
＜3925＞ DS　　　　　　　　166200 　37408.22　 220.52% 0.0006%
＜6190＞ PXB　　　　　　　700400 　61632.34　 184.98% -0.0825%
＜4579＞ ラクオリア　　　　　4122600 　1083723.54　 172.29% -0.018%
＜366A＞ ウェルネスC　　　　131200 　68799.8　 164.19% -0.0103%
＜2016＞ iF米710H　　　146973 　71627.169　 163.93% -0.0026%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　　1597900 　165529.48　 136.78% 0.2005%
＜6954＞ ファナック　　　　　6716900 　12299267.38　 120.62% 0.0897%
＜4882＞ ペルセウス　　　　　482900 　48681.7　 113.64% 0.0328%
＜4548＞ 生化学　　　　　　　535000 　147464.96　 106.85% 0.0071%
＜179A＞ GX超米H　　　　　232940 　37414.407　 105.53% -0.0081%
＜206A＞ PRISMBio　　7166400 　550203.72　 96.47% -0.0619%
＜4665＞ ダスキン　　　　　　180400 　302517.62　 92.16% 0.0568%
＜5721＞ S・サイエンス　　　16134000 　881843.68　 90.53% 0.112%
＜4424＞ Amazia　　　　2604800 　398378.3　 75.94% 0.0192%
＜3472＞ 日本ホテル　　　　　26588 　914157.98　 66.97% -0.0479%
＜2096＞ GXオフィスJリ　　83531 　43678.025　 63.52% -0.0017%
＜3465＞ ケイアイスター　　　96300 　311106.2　 57.19% 0.0346%
<8960> ユナイテッドU　　　38149 　3608637.5　 56.96% -0.0108%
<346A> SP500半　　　　15801 　41786.032　 55.67% 0.0056%
<431A> ユーソナー　　　　　337200 　568568.88　 48.66% -0.0583%
<7282> 豊田合　　　　　　　3954600 　7835189.38　 43.48% 0.0008%
<2334> イオレ　　　　　　　2576100 　1004342.28　 40.08% 0.0533%
<9158> シーユーシー　　　　149800 　95045.88　 39.47% -0.0301%
<5461> 中部鋼　　　　　　　47700 　59770.34　 39.03% 0.0009%
<8698> マネックスG　　　　2842900 　1343953.7　 38.99% 0.0437%
<2593> 伊藤園　　　　　　　736600 　1355515.92　 38.34% -0.0403%
<7608> エスケイ　　　　　　83600 　81099.38　 37.19% 0.0272%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

