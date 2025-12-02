*10:08JST 「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪比175円高の49475円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル155.47円換算）で、トヨタ自動車＜7203＞、東エレク＜8035＞、丸紅＜8002＞など下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比175円高の49475円。

米国株式市場は大幅反落。ダウ平均は427.09ドル安の47289.33ドル、ナスダックは8

9.77ポイント安の23275.92で取引を終了した。暗号資産相場の下落や円キャリートレードの巻き戻しなどのリスクが警戒され、寄り付き後、下落。さらに、ISM製造業景況指数が予想外に悪化し、経済の成長減速懸念も重しとなった。その後も、ベネズエラを巡る地政学的リスクの上昇や、長期金利の上昇も嫌気され、相場は続落。終盤にかけても売りが続き終了した。

1日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円67銭まで下落後、155円52銭まで上昇し、155円46銭で引けた。トランプ米大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補を決めたことを明らかにしたほか、米11月ISM製造業景況指数が予想外に10月から低下したため12月の利下げを織り込むドル売りに拍車がかかった。また、日銀の12月利上げを織り込む円買いが強まった。その後、10年債利回りの上昇に伴いドルは下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1652ドルまで上昇後、1.1607ドルまで反落し、1.1609ドルで引けた。

NY原油先物1月限は反発（NYMEX原油1月限終値：59.32 ↑0.77）。

「ADR上昇率上位5銘柄」（1日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1500 99.5 7.10

6954 (FANUY) ファナック 17.10 5317 279 5.54

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 8.55 1329 39.5 3.06

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 5.88 4571 77 1.71

「ADR下落率上位5銘柄」（1日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7774 -203 -2.54

7259 (ASEKY) アイシン精機 16.64 2587 -166 -6.03

■その他ADR銘柄（1日）

7203 (TM.N) トヨタ自動車 199.22 -2.65 3097 15

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.92 0.14 2475 12

8035 (TOELY) 東京エレク 100.97 -1.47 31396 -234

6758 (SONY.N) ソニー 28.78 -0.57 4474 60

9432 (NTTYY) NTT 24.93 0.06 155 -0.8

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.80 0.16 3700 34

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.30 -0.69 4866 2

9983 (FRCOY) ファーストリテ 35.96 -0.57 55907 -43

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 52.98 -0.83 16474 -61

4063 (SHECY) 信越化学工業 14.88 -0.07 4627 -29

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 118.06 -1.87 9177 41

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 18.40 0.18 4768 -3

8031 (MITSY) 三井物産 528.94 -2.06 4112 14

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 -0.21 7774 -203

4568 (DSNKY) 第一三共 24.43 -0.17 3798 -20

9433 (KDDIY) KDDI 16.93 -0.26 2632 -18

7974 (NTDOY) 任天堂 20.93 -0.23 13016 -49

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.28 0.01 5485 0

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.77 -0.48 1543 8

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.86 0.02 5864 -1

6902 (DNZOY) デンソー 13.11 0.01 2038 -5

4519 (CHGCY) 中外製薬 25.98 -0.74 8078 6

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.80 -0.40 2923 -9

8411 (MFG.N) みずほFG 7.16 0.06 5566 65

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.82 -0.17 19931 -14

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.46 0.04 4496 -13

7741 (HOCPY) HOYA 148.37 -2.11 23067 -3

6503 (MIELY) 三菱電機 54.51 0.43 4237 4

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.31 0.02 3206 -18

7751 (CAJPY) キヤノン 29.17 -0.24 4535 10

6273 (SMCAY) SMC 17.90 0.32 55658 68

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 10.40 0.94 1617 -308

6146 (DSCSY) ディスコ 27.40 -0.50 42599 149

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.78 0.05 2142 -2

8053 (SSUMY) 住友商事 31.36 -0.07 4876 21

6702 (FJTSY) 富士通 26.37 -0.13 4100 15

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 112.10 0.48 17428 73

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.17 -0.31 7204 7

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 -0.15 1399 -182.5

8002 (MARUY) 丸紅 260.74 -3.08 4054 -5

6723 (RNECY) ルネサス 5.82 -0.06 1810 0.5

6954 (FANUY) ファナック 17.10 1.06 5317 279

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.38 0.19 3479 -1

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.30 -0.90 1778 12.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 33.03 0.19 5135 24

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.55 -0.16 3280 -6

6594 (NJDCY) 日本電産 2.70 -0.38 1679 -322

6857 (ATEYY) アドバンテスト 128.30 -4.50 19947 247

4543 (TRUMY) テルモ 15.35 -0.14 2386 -4.5

8591 (IX.N) オリックス 27.25 -0.10 4237 54

時価総額上位50位、1ドル155.47円換算）《AN》