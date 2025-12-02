*09:52JST インフキュリオン：一気通貫の決済基盤で差別化、BtoB決済の拡大で成長加速へ

インフキュリオン＜438A＞は、消費者向け（BtoC）から事業者間（BtoB）に至るまで、広範な業界に決済・金融機能を提供する企業であり、経済活動の変革を支える「決済イネーブラー」としての役割を果たす。主に提供しているプロダクトには、カード発行基盤である「Xard」、請求書支払基盤の「Winvoice」、スマホ決済基盤の「Wallet Station」などがあり、これらをクラウド上で提供することにより、金融機関や事業者が自社のサービスに決済機能を統合できるよう支援。これにより、同社はキャッシュレス社会の拡大に貢献し、特にBtoB決済領域においては急成長を遂げている。さらに、今後ローンチ予定のアクワイアリングシステム（加盟店システム管理）もストック収入を中心とした継続的な高成長に寄与する見通し。

決済・金融領域に特化し、クラウドベースのサービスを提供することで、効率的かつ柔軟な決済インフラを提供している。これにより、企業は同社の決済基盤を簡単に導入でき、事業活動の中でシームレスに決済機能を利用することが可能となる。特にインフキュリオンの決済基盤は、API接続を通じて顧客企業が求める機能を実装できるため、柔軟性の高いサービスを提供している。

2026年3月期第2四半期（中間期）の業績は、売上高42.7億円、営業利益2.7億円となり、堅調な推移を示した。営業利益以下の各利益は第2四半期時点で既に通期計画を上回っており、想定以上の進捗だ。特に「Xard」や「Winvoice」など主要プラットフォームの利用拡大により、決済処理金額に応じた手数料収入（ストック収入）が伸長し、業績を押し上げた。加えて、Eコマースやモバイルバンキング、キャッシュレス決済の急速な普及が同社の事業環境を後押ししており、「改正電子帳簿保存法」や「インボイス制度」など政策面の追い風も法人領域の決済ニーズ拡大に寄与している。これらの背景から、今期は増収増益を見込んでおり、特にBtoB決済領域での成長が期待される。

通期業績については、売上高90.0億円（前期比25.4%増）、営業利益1.8億円（同25.7%増）を計画し、順調な進捗が見込まれている。中でも、BtoB領域における決済処理金額（BtoB GTV）の拡大が成長の主牽引役となる見通しであり、「Xard」や「Winvoice」を通じた取引増加がストック収入の拡大につながっている。これにより、収益の安定性は今後も一段と高まると考えられる。一方で、今回は上場後初の通期見通しであることに加え、期ずれリスクを慎重に見積もった結果、通期予想を据え置きとしている。ただし、ストック収入が着実に積み上がってきていることから、期ずれリスクは今後徐々に低減していくと見込んでいる。

同社の強みは、カスタマイズ可能な決済端末からミッションクリティカルな決済基盤までをシームレスに繋ぐ「一気通貫」のプラットフォーム提供にある。特に、BtoB領域では現在、実質的な競合がほぼいない状況にあり、今後も優位性を保ち続けると見込まれている。同社は、GTVの拡大によりストック収入比率が向上する安定した収益基盤を構築している。足もとではペイメントプラットフォーム事業の固定費率は高いものの、変動費は小さく、ペイメントプラットフォーム事業を伸ばすことで、オペレーティングレバレッジが効いてくるため、今後は、同事業を収益貢献の柱としてさらに伸ばしていきたい考えだ。

中期経営計画について、同社は今後数年の目標を「売上高25%成長、売上総利益30%以上」として掲げている。この成長を実現するため、顧客基盤の強化とAI活用を含めた提供価値の向上によるBtoB GTVの拡大を成長ドライバーに位置づけている。特に、AIを活用したプロダクト開発や、開発効率の向上が重要な成長要因として挙げられる。現在進んでいるSaaS企業や新興企業への導入に加え、金融機関や大企業への導入を進めることで、インフキュリオンは中長期的にも高い成長性を維持することができると予想される。

株主還元に関しては、現時点では成長投資を優先しており、配当などの具体的な方針は開示していない。当面は業績拡大と株価上昇によるキャピタルゲインを通じて株主に還元する方針を示している。一方で、業績が安定的に成長していけば、将来的には配当実施などの還元策が検討される可能性もある。《HM》