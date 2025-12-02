関連記事
19日のNY市場は大幅反落
記事提供元：フィスコ
[NYDow・NasDaq・CME（表）]
NYDOW;47289.33;-427.09Nasdaq;23275.92;-89.76CME225;49475;+175(大証比)
[NY市場データ]19日のNY市場は大幅反落。ダウ平均は427.09ドル安の47289.33ドル、ナスダックは89.77ポイント安の23275.92で取引を終了した。暗号資産相場の下落や円キャリートレードの巻き戻しなどのリスクが警戒され、寄り付き後、下落。さらに、ISM製造業景況指数が予想外に悪化し、経済の成長減速懸念も重しとなった。その後も、ベネズエラを巡る地政学的リスクの上昇や、長期金利の上昇も嫌気され、相場は続落。終盤にかけても売りが続き終了した。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器、エネルギーが上昇した一方、資本財・公益事業が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比175円高の49475円。ADR市場では、対東証比較（ドル155.47円換算）で、トヨタ自動車＜7203＞、東エレク＜8035＞、丸紅＜8002＞など下落した。《FA》
