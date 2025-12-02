*09:05JST ADR120、Ｓｙｎｓ◆今日のフィスコ注目銘柄◆

ADR120＜3750＞

子会社ADRセラピューティクスは、医療機器「セルーション セルセラピーキット」について、2025年11月26日付で厚生労働省より製造販売承認を正式に取得したと発表した。同製品は、脂肪組織から幹細胞等を抽出するための細胞治療向けディスポーザブルキットであり、これまで海外製に依存していた供給体制を転換し、日本国内での安定供給・品質管理・薬事対応を可能とする。2026年度から日本国内における自由診療機関向けの提供を本格的に開始する予定。



Ｓｙｎｓ＜290A＞

利食いをこなしながら、25日線を支持線としたリバウンドで200日線を上抜けている。一目均衡表では厚い雲を突破しており、その後のリバウンドでは転換線、基準線を突破している。遅行スパンは実線を上抜ける形で、上方シグナルを発生させた。ボリンジャーバンドの+1σと+2σとのレンジで推移しており、前日の調整で+1σまでさげたことで、リバウンド狙いに向かわせよう。《CS》