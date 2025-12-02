関連記事
米国株式市場は大幅反落、リスクオフ優勢（1日）／海外市場動向
米国株式市場は大幅反落、リスクオフ優勢（1日）／海外市場動向
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（1日）
DEC2
Ｏ 50345（ドル建て）
Ｈ 50430
Ｌ 49080
Ｃ 49500 大証比+200（イブニング比+50）
Vol 5290
DEC2
Ｏ 50330（円建て）
Ｈ 50415
Ｌ 49060
Ｃ 49475 大証比+175（イブニング比+25）
Vol 20149
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（1日）
ADR市場では、対東証比較（ドル155.47円換算）で、トヨタ自動車＜7203＞、東エレク
＜8035＞、丸紅＜8002＞など下落した。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値
比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 199.22 -2.65 3097 1
5
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.92 0.14 2475 12
8035 (TOELY) 東京エレク 100.97 -1.47 31396 -23
4
6758 (SONY.N) ソニー 28.78 -0.57 4474 6
0
9432 (NTTYY) NTT 24.93 0.06 155 -0.8
8058 (MTSUY) 三菱商事 23.80 0.16 3700 3
4
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.30 -0.69 4866
2
9983 (FRCOY) ファーストリテ 35.96 -0.57 55907 -4
3
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 52.98 -0.83 16474 -61
4063 (SHECY) 信越化学工業 14.88 -0.07 4627 -2
9
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 118.06 -1.87 9177 4
1
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 18.40 0.18 4768 -3
8031 (MITSY) 三井物産 528.94 -2.06 4112 1
4
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 -0.21 7774 -203
4568 (DSNKY) 第一三共 24.43 -0.17 3798 -2
0
9433 (KDDIY) KDDI 16.93 -0.26 2632 -18
7974 (NTDOY) 任天堂 20.93 -0.23 13016 -4
9
8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.28 0.01 5485 0
7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.77 -0.48 1543
8
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.86 0.02 5864 -
1
6902 (DNZOY) デンソー 13.11 0.01 2038 -
5
4519 (CHGCY) 中外製薬 25.98 -0.74 8078
6
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.80 -0.40 2923 -
9
8411 (MFG.N) みずほFG 7.16 0.06 5566 65
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.82 -0.17 19931 -1
4
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.46 0.04 4496 -1
3
7741 (HOCPY) HOYA 148.37 -2.11 23067 -3
6503 (MIELY) 三菱電機 54.51 0.43 4237
4
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.31 0.02 3206 -1
8
7751 (CAJPY) キヤノン 29.17 -0.24 4535 1
0
6273 (SMCAY) SMC 17.90 0.32 55658 68
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 10.40 0.94 1617 -30
8
6146 (DSCSY) ディスコ 27.40 -0.50 42599 14
9
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.78 0.05 2142 -2
8053 (SSUMY) 住友商事 31.36 -0.07 4876 2
1
6702 (FJTSY) 富士通 26.37 -0.13 4100 1
5
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 112.10 0.48 17428 7
3
5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.17 -0.31 7204
7
6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 -0.15 1399 -182.
5
8002 (MARUY) 丸紅 260.74 -3.08 4054 -
5
6723 (RNECY) ルネサス 5.82 -0.06 1810 0.
5
6954 (FANUY) ファナック 17.10 1.06 5317 27
9
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.38 0.19 3479 -1
8801 (MTSFY) 三井不動産 34.30 -0.90 1778 12.
5
6301 (KMTUY) 小松製作所 33.03 0.19 5135 2
4
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.55 -0.16 3280 -
6
6594 (NJDCY) 日本電産 2.70 -0.38 1679 -32
2
6857 (ATEYY) アドバンテスト 128.30 -4.50 19947 24
7
4543 (TRUMY) テルモ 15.35 -0.14 2386 -4.
5
8591 (IX.N) オリックス 27.25 -0.10 4237 5
4
（時価総額上位50位、1ドル155.47円換
算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（1日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1500 99.5 7.1
0
6954 (FANUY) ファナック 17.10 5317 279 5.5
4
8601 (DSEEY) 大和証券G本社 8.55 1329 39.5 3.06
8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 5.88 4571 77 1.71
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（1日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7774 -203 -2.54
7259 (ASEKY) アイシン精機 16.64 2587 -166 -6.0
3
「米国株式市場概況」（1日）
ＮＹＤＯＷ
終値：47289.33 前日比：-427.09
始値：47580.85 高値：47676.03 安値：47271.11
年初来高値：48254.82 年初来安値：37645.59
前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67
Ｎａｓｄａｑ
終値：23275.92 前日比：-89.76
始値：23172.34 高値：23363.85 安値：23110.21
年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91
前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30
Ｓ＆Ｐ５００
終値：6812.63 前日比：-36.46
始値：6812.30 高値：6843.65 安値：6799.94
年初来高値：6890.89 年初来安値：4982.77
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 4.738％ 米10年国債 4.088％
米国株式市場は大幅反落。ダウ平均は427.09ドル安の47289.33ドル、ナスダックは8
9.77ポイント安の23275.92で取引を終了した。
暗号資産相場の下落や円キャリートレードの巻き戻しなどのリスクが警戒され、寄
り付き後、下落。さらに、ISM製造業景況指数が予想外に悪化し、経済の成長減速懸
念も重しとなった。その後も、ベネズエラを巡る地政学的リスクの上昇や、長期金
利の上昇も嫌気され、相場は続落。終盤にかけても売りが続き終了した。セクター
別ではテクノロジー・ハード・機器、エネルギーが上昇した一方、資本財・公益事
業が下落した。
電子設計自動化ソリューション提供会社のシノプシス（SNPS）は半導体のエヌビデ
ィア（NVDA）が同社の株式20億ドル相当を取得することによる戦略的提携を発表
し、上昇。エヌビディア（NVDA）も買われた。カジノ・リゾートを運営するウィ
ン・リゾーツ（WYNN）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。一方、エアモビリ
ティ会社のジョビー・アビエーション（JOBY）はアナリストの投資判断引き下げで
売られた。スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）、ディスカウント小売のターゲッ
ト（TGT）などはサイバーマンデーでの売り上げ増期待にそれぞれ上昇。
ソフトウエア会社のマンゴDB（MDB）は取引終了後に第3四半期決算を発表。調整後
の1株当たり利益が予想を上回ったほか、通期見通しを上方修正し、時間外取引で買
われている。
（Horiko Capital Management LLC）《FA》
