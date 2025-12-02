*08:56JST 米国株式市場は大幅反落、リスクオフ優勢（1日）／海外市場動向

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（1日）

DEC2

Ｏ 50345（ドル建て）

Ｈ 50430

Ｌ 49080

Ｃ 49500 大証比+200（イブニング比+50）

Vol 5290



DEC2

Ｏ 50330（円建て）

Ｈ 50415

Ｌ 49060

Ｃ 49475 大証比+175（イブニング比+25）

Vol 20149

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（1日）

ADR市場では、対東証比較（ドル155.47円換算）で、トヨタ自動車＜7203＞、東エレク

＜8035＞、丸紅＜8002＞など下落した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 199.22 -2.65 3097 1

5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.92 0.14 2475 12

8035 (TOELY) 東京エレク 100.97 -1.47 31396 -23

4

6758 (SONY.N) ソニー 28.78 -0.57 4474 6

0

9432 (NTTYY) NTT 24.93 0.06 155 -0.8

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.80 0.16 3700 3

4

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.30 -0.69 4866

2

9983 (FRCOY) ファーストリテ 35.96 -0.57 55907 -4

3

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 52.98 -0.83 16474 -61

4063 (SHECY) 信越化学工業 14.88 -0.07 4627 -2

9

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 118.06 -1.87 9177 4

1

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 18.40 0.18 4768 -3

8031 (MITSY) 三井物産 528.94 -2.06 4112 1

4

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 -0.21 7774 -203

4568 (DSNKY) 第一三共 24.43 -0.17 3798 -2

0

9433 (KDDIY) KDDI 16.93 -0.26 2632 -18

7974 (NTDOY) 任天堂 20.93 -0.23 13016 -4

9

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.28 0.01 5485 0

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.77 -0.48 1543

8

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.86 0.02 5864 -

1

6902 (DNZOY) デンソー 13.11 0.01 2038 -

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 25.98 -0.74 8078

6

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.80 -0.40 2923 -

9

8411 (MFG.N) みずほFG 7.16 0.06 5566 65

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.82 -0.17 19931 -1

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.46 0.04 4496 -1

3

7741 (HOCPY) HOYA 148.37 -2.11 23067 -3

6503 (MIELY) 三菱電機 54.51 0.43 4237

4

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.31 0.02 3206 -1

8

7751 (CAJPY) キヤノン 29.17 -0.24 4535 1

0

6273 (SMCAY) SMC 17.90 0.32 55658 68

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 10.40 0.94 1617 -30

8

6146 (DSCSY) ディスコ 27.40 -0.50 42599 14

9

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.78 0.05 2142 -2

8053 (SSUMY) 住友商事 31.36 -0.07 4876 2

1

6702 (FJTSY) 富士通 26.37 -0.13 4100 1

5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 112.10 0.48 17428 7

3

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.17 -0.31 7204

7

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 -0.15 1399 -182.

5

8002 (MARUY) 丸紅 260.74 -3.08 4054 -

5

6723 (RNECY) ルネサス 5.82 -0.06 1810 0.

5

6954 (FANUY) ファナック 17.10 1.06 5317 27

9

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.38 0.19 3479 -1

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.30 -0.90 1778 12.

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 33.03 0.19 5135 2

4

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.55 -0.16 3280 -

6

6594 (NJDCY) 日本電産 2.70 -0.38 1679 -32

2

6857 (ATEYY) アドバンテスト 128.30 -4.50 19947 24

7

4543 (TRUMY) テルモ 15.35 -0.14 2386 -4.

5

8591 (IX.N) オリックス 27.25 -0.10 4237 5

4

（時価総額上位50位、1ドル155.47円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（1日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1500 99.5 7.1

0

6954 (FANUY) ファナック 17.10 5317 279 5.5

4

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 8.55 1329 39.5 3.06

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 5.88 4571 77 1.71

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（1日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7774 -203 -2.54

7259 (ASEKY) アイシン精機 16.64 2587 -166 -6.0

3



「米国株式市場概況」（1日）

ＮＹＤＯＷ

終値：47289.33 前日比：-427.09

始値：47580.85 高値：47676.03 安値：47271.11

年初来高値：48254.82 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23275.92 前日比：-89.76

始値：23172.34 高値：23363.85 安値：23110.21

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6812.63 前日比：-36.46

始値：6812.30 高値：6843.65 安値：6799.94

年初来高値：6890.89 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.738％ 米10年国債 4.088％

米国株式市場は大幅反落。ダウ平均は427.09ドル安の47289.33ドル、ナスダックは8

9.77ポイント安の23275.92で取引を終了した。

暗号資産相場の下落や円キャリートレードの巻き戻しなどのリスクが警戒され、寄

り付き後、下落。さらに、ISM製造業景況指数が予想外に悪化し、経済の成長減速懸

念も重しとなった。その後も、ベネズエラを巡る地政学的リスクの上昇や、長期金

利の上昇も嫌気され、相場は続落。終盤にかけても売りが続き終了した。セクター

別ではテクノロジー・ハード・機器、エネルギーが上昇した一方、資本財・公益事

業が下落した。

電子設計自動化ソリューション提供会社のシノプシス（SNPS）は半導体のエヌビデ

ィア（NVDA）が同社の株式20億ドル相当を取得することによる戦略的提携を発表

し、上昇。エヌビディア（NVDA）も買われた。カジノ・リゾートを運営するウィ

ン・リゾーツ（WYNN）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。一方、エアモビリ

ティ会社のジョビー・アビエーション（JOBY）はアナリストの投資判断引き下げで

売られた。スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）、ディスカウント小売のターゲッ

ト（TGT）などはサイバーマンデーでの売り上げ増期待にそれぞれ上昇。

ソフトウエア会社のマンゴDB（MDB）は取引終了後に第3四半期決算を発表。調整後

の1株当たり利益が予想を上回ったほか、通期見通しを上方修正し、時間外取引で買

われている。

（Horiko Capital Management LLC）《FA》