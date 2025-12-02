帝人、子会社の帝人フロンティアと旭化成アドバンスの経営統合で最終契約を締結、2026年10月に合弁会社化

■事業基盤と販売網を統合し競争力強化、500万株超を割当て

帝人<3401>(東証プライム)は12月1日、100%子会社の帝人フロンティアと、旭化成<3407>(東証プライム)の100%子会社である旭化成アドバンスの経営統合に向け、帝人フロンティアを存続会社、旭化成アドバンスを消滅会社とする吸収合併の最終契約を締結したと発表した。統合効力発生日以降、帝人フロンティアは帝人と旭化成による合弁会社となる予定であり、取締役会で両社が合意した。統合日程は許認可の取得を前提とし、経営統合日は2026年10月1日を予定している。

同統合は、両社が蓄積してきた事業基盤、営業ネットワーク、顧客基盤の相互補完を進め、繊維・素材領域における強みを融合することで持続的な成長と企業価値最大化を狙うものである。販売チャネルや取り扱い製品の拡充によるクロスセル機会の創出、バリューチェーン統合による調達コスト削減や安定供給体制の確立、商品開発スピード向上などを通じ、国内外市場での競争力強化を図るとしている。

統合方式は帝人フロンティアが存続会社となる吸収合併で、旭化成アドバンスの普通株式20,001株に対し、帝人フロンティアの普通株式5,000,500株を割り当てる。同統合後の新会社は帝人80%、旭化成20%の出資比率となる予定で、詳細な組織体制や資本金などは未定とされる。業績への影響は現在精査中であり、必要が生じた際には速やかに追加開示を行う方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

