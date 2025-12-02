レント、神奈川石油販売を買収、大型車整備ノウハウを獲得し体制強化へ

■神奈川・東京エリアで成長見込むレンタル事業の基盤を強化

レント<372A>(東証スタンダード)は12月1日、横浜市で自動車整備事業を営む神奈川石油販売の全株式を11月28日付で取得したと発表した。車両レンタルを主力とする同社にとって整備体制の確立は重要課題であり、とりわけ成長期待の高い神奈川・東京エリアでの整備能力強化が急務となっていた。

神奈川石油販売は創業60年以上の経験に基づく確かな整備技術と横浜市の好立地を背景に、大手企業を含む安定した顧客基盤を構築してきた。特に大型車両整備に高度な専門性を有し、業界内で優位性を維持している点が評価された。今回のグループ入りにより、両社は整備ノウハウや経営資源を共有し、生産性向上とサービス品質強化を図る。

今後は神奈川・東京エリアでの整備ネットワークを一層充実させ、車両レンタル事業の競争力向上につなげる方針である。同株式取得による連結業績への影響は軽微と見込まれ、2026年5月期の業績予想に変更はないとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

