*17:22JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテストとファーストリテの2銘柄で約329円押し下げ

12月1日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり45銘柄、値下がり179銘柄、変わらず1銘柄となった。

前週末の米国株式市場は続伸。年末商戦に向けた好調な消費動向が報じられ、寄り付き後、上昇。感謝祭の翌日で短縮取引となる中、小売が好調で相場を支援したほか、利下げ期待を受けた買いが続き終日堅調に推移した。米株市場を横目に、12月1日の日経平均は前営業日比64.68円高の50318.59円と5営業日続伸でスタート。ただ、寄り付き直後から売り優勢の展開となり下げ幅を大きく広げた。後場に入ってからも戻りは鈍く、その後は安値圏でもみ合う展開となった。短期的な過熱を警戒した利益確定売りが引き続き優勢になった。また、日銀の植田総裁の挨拶や記者会見を受けて、次回12月会合での利上げ観測が高まったことも投資家心理を悪化させた。

大引けの日経平均は前営業日比950.63円安の49303.28円となった。東証プライム市場の売買高は21億6799万株、売買代金は5兆3835億円だった。業種別では、電気・ガス業、鉱業、不動産業など幅広い業種が下落した一方で、銀行業、石油・石炭製品の2業種のみが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は18％、対して値下がり銘柄は78％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞、同2位はファーストリテ＜9983＞となり、2銘柄で日経平均を約329円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは東京電力HD＜9501＞で9.71％安、同2位はフジクラ＜5803＞で8.94％安だった。

一方、値上がり寄与トップは住友電工＜5802＞、同2位はSCREEN＜7735＞となり、2銘柄で日経平均を約10円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップは住友電工で3.08％高、同2位は日本郵政＜6178＞で3.03％高だった。



*15:30現在

日経平均株価 49303.28(-950.63)

値上がり銘柄数 45(寄与度+46.98)

値下がり銘柄数 179(寄与度-997.61)

変わらず銘柄数 1

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜5802＞ 住友電気工業 6330 189 6.32

＜7735＞ SCREEN 13155 300 4.01

＜9735＞ セコム 5337 58 3.88

＜6976＞ 太陽誘電 3356 97 3.24

＜6305＞ 日立建機 4629 84 2.81

＜7453＞ 良品計画 3139 40 2.67

＜6273＞ SMC 55590 710 2.37

＜6954＞ ファナック 5038 12 2.01

＜5101＞ 横浜ゴム 6311 118 1.97

＜4307＞ 野村総合研究所 6285 51 1.70

＜7731＞ ニコン 1855 48.5 1.62

＜6178＞ 日本郵政 1581.5 46.5 1.55

＜8306＞ 三菱UFJ 2463 39.5 1.32

＜6981＞ 村田製作所 3224 11 0.88

＜6963＞ ローム 2120.5 25.5 0.85

＜6326＞ クボタ 2279 25 0.84

<3099> 三越伊勢丹HD 2461 24.5 0.82

<6103> オークマ 3825 60 0.80

<8630> SOMPO 4993 40 0.80

<8316> 三井住友FG 4771 73 0.73

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 19700 -875 -233.98

＜9983＞ ファーストリテ 55950 -1190 -95.46

<9984> ソフトバンクG 16535 -290 -58.16

＜5803＞ フジクラ 16345 -1605 -53.65

<6762> TDK 2477.5 -82 -41.11

<4519> 中外製薬 8072 -302 -30.28

<6758> ソニーG 4414 -161 -26.91

<9766> コナミG 23090 -745 -24.90

<4062> イビデン 11320 -560 -18.72

<6988> 日東電工 3758 -103 -17.21

<8035> 東エレク 31630 -170 -17.05

<9433> KDDI 2650 -39.5 -15.84

<4543> テルモ 2390.5 -49.5 -13.24

<7832> バンナムHD 4450 -127 -12.74

<6367> ダイキン工業 19945 -340 -11.36

<2413> エムスリー 2453.5 -123.5 -9.91

<6146> ディスコ 42450 -1280 -8.56

<8830> 住友不動産 7287 -255 -8.52

<7203> トヨタ自動車 3082 -51 -8.52

<4063> 信越化 4656 -46 -7.69《CS》