日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテストとファーストリテの2銘柄で約329円押し下げ

2025年12月1日 17:22

記事提供元：フィスコ

*17:22JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテストとファーストリテの2銘柄で約329円押し下げ
12月1日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり45銘柄、値下がり179銘柄、変わらず1銘柄となった。

前週末の米国株式市場は続伸。年末商戦に向けた好調な消費動向が報じられ、寄り付き後、上昇。感謝祭の翌日で短縮取引となる中、小売が好調で相場を支援したほか、利下げ期待を受けた買いが続き終日堅調に推移した。米株市場を横目に、12月1日の日経平均は前営業日比64.68円高の50318.59円と5営業日続伸でスタート。ただ、寄り付き直後から売り優勢の展開となり下げ幅を大きく広げた。後場に入ってからも戻りは鈍く、その後は安値圏でもみ合う展開となった。短期的な過熱を警戒した利益確定売りが引き続き優勢になった。また、日銀の植田総裁の挨拶や記者会見を受けて、次回12月会合での利上げ観測が高まったことも投資家心理を悪化させた。

大引けの日経平均は前営業日比950.63円安の49303.28円となった。東証プライム市場の売買高は21億6799万株、売買代金は5兆3835億円だった。業種別では、電気・ガス業、鉱業、不動産業など幅広い業種が下落した一方で、銀行業、石油・石炭製品の2業種のみが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は18％、対して値下がり銘柄は78％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞、同2位はファーストリテ＜9983＞となり、2銘柄で日経平均を約329円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは東京電力HD＜9501＞で9.71％安、同2位はフジクラ＜5803＞で8.94％安だった。

一方、値上がり寄与トップは住友電工＜5802＞、同2位はSCREEN＜7735＞となり、2銘柄で日経平均を約10円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップは住友電工で3.08％高、同2位は日本郵政＜6178＞で3.03％高だった。


*15:30現在

日経平均株価　　49303.28(-950.63)

値上がり銘柄数　45(寄与度+46.98)
値下がり銘柄数　179(寄与度-997.61)
変わらず銘柄数　1

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜5802＞　住友電気工業　　　　　6330　　 189　　6.32
＜7735＞　SCREEN　　　　　13155　　 300　　4.01
＜9735＞　セコム　　　　　　　　5337　　　58　　3.88
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　　3356　　　97　　3.24
＜6305＞　日立建機　　　　　　　4629　　　84　　2.81
＜7453＞　良品計画　　　　　　　3139　　　40　　2.67
＜6273＞　SMC　　　　　　　 55590　　 710　　2.37
＜6954＞　ファナック　　　　　　5038　　　12　　2.01
＜5101＞　横浜ゴム　　　　　　　6311　　 118　　1.97
＜4307＞　野村総合研究所　　　　6285　　　51　　1.70
＜7731＞　ニコン　　　　　　　　1855　　48.5　　1.62
＜6178＞　日本郵政　　　　　　1581.5　　46.5　　1.55
＜8306＞　三菱UFJ　　　　　　　 2463　　39.5　　1.32
＜6981＞　村田製作所　　　　　　3224　　　11　　0.88
＜6963＞　ローム　　　　　　　2120.5　　25.5　　0.85
＜6326＞　クボタ　　　　　　　　2279　　　25　　0.84
<3099>　三越伊勢丹HD　　　　　2461　　24.5　　0.82
<6103>　オークマ　　　　　　　3825　　　60　　0.80
<8630>　SOMPO　　　　　　4993　　　40　　0.80
<8316>　三井住友FG　　　　　　4771　　　73　　0.73

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 19700　　-875 -233.98
＜9983＞　ファーストリテ　　　 55950　 -1190　-95.46
<9984>　ソフトバンクG　　　　16535　　-290　-58.16
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 16345　 -1605　-53.65
<6762>　TDK　　　　　　　2477.5　　 -82　-41.11
<4519>　中外製薬　　　　　　　8072　　-302　-30.28
<6758>　ソニーG　　　　　　　 4414　　-161　-26.91
<9766>　コナミG　　　　　　　23090　　-745　-24.90
<4062>　イビデン　　　　　　 11320　　-560　-18.72
<6988>　日東電工　　　　　　　3758　　-103　-17.21
<8035>　東エレク　　　　　　 31630　　-170　-17.05
<9433>　KDDI　　　　　　　2650　 -39.5　-15.84
<4543>　テルモ　　　　　　　2390.5　 -49.5　-13.24
<7832>　バンナムHD　　　　　　4450　　-127　-12.74
<6367>　ダイキン工業　　　　 19945　　-340　-11.36
<2413>　エムスリー　　　　　2453.5　-123.5　 -9.91
<6146>　ディスコ　　　　　　 42450　 -1280　 -8.56
<8830>　住友不動産　　　　　　7287　　-255　 -8.52
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3082　　 -51　 -8.52
<4063>　信越化　　　　　　　　4656　　 -46　 -7.69《CS》

