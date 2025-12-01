関連記事
東証グロ－ス指数は反落、コア銘柄含め全般売りに押される
東証グロース市場指数 900.56 -17.16／出来高 2億5732万株／売買代金 1193億円東証グロース市場250指数 683.44 -16.09／出来高 1億4206万株／売買代金 866億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数がそろって反落。値上がり銘柄数は151、値下がり銘柄数は429、変わらずは27。
11月28日の米国市場でダウ平均は289.30ドル高の47716.42ドル、ナスダックは151.00ポイント高の23365.69で取引を終了。年末商戦に向けた好調な消費動向が報じられ、寄り付き後、上昇。感謝祭の翌日で短縮取引となる中、小売株が好調で相場を支援したほか、利下げ期待を受けた買いが続き終日堅調に推移した。
こうした米国市場を横目に、東証グロース市場指数は小幅に上昇して始まった。ただし、寄り付きをきょうの高値にマイナス転換し、そのまま後場前半にかけてじりじりと下げ幅を拡大する展開だった。後場中頃にようやく落ち着きを取り戻し、大引けにかけては901pt水準での保ち合いが続いた。
個別では、20.22％安となったAmazia＜4424＞が下落率トップに。直近の急騰に対する反動の動きが継続しているとみられる。新株式及び新株予約権の発行について発表し希薄化懸念が先行したレナサイエンス＜4889＞なども大幅安。売買代金上位銘柄では、データセクション＜3905＞、サンバイオ＜4592＞などが下落。その他値下がり率上位銘柄では、ポストプライム＜198A＞、TORICO＜7138＞、モンスターラボ＜5255＞などがランクイン。
一方、個人投資家の関心が高まったとみられ、27.35％高となった総医研ホールディングス＜2385＞が上昇率トップに。PepMetics化合物の新規二環性化合物に関する特許取得を発表したPRISMBio＜206A＞、タミバロテン(AM80)の用途に関して米国で出願していた特許が特許査定の連絡を受けたと発表したラクオリア創薬＜4579＞などにも関心が向かった。売買代金上位銘柄では、ヒューマンメイド＜456A＞、タイミー＜215A＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、免疫生物＜4570＞、トランスGG＜2342＞、フェニックスバイオ＜6190＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、フリー＜4478＞などが上昇した一方、TKP＜3479＞、インテグラル＜5842＞、GNI＜2160＞などが下落。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2385|総医研 | 312| 67| 27.35|
2| 206A|ＰＲＩＳＭＢｉｏ | 226| 46| 25.56|
3| 4570|免疫生物研究所 | 3820| 700| 22.44|
4| 2342|トランスＧ | 487| 80| 19.66|
5| 6190|ＰＸＢ | 545| 80| 17.20|
6| 4579|ラクオリア創薬 | 1054| 150| 16.59|
7| 3803|イメージ情 | 664| 87| 15.08|
8| 456A|ヒューマンメイド | 4460| 550| 14.07|
9| 6173|アクアライン | 237| 24| 11.27|
10| 5138|Ｒｅｂａｓｅ | 805| 68| 9.23|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4424|Ａｍａｚｉａ | 363| -92| -20.22|
2| 4889|レナサイエンス | 1910| -310| -13.96|
3| 198A|ポストプライム | 173| -27| -13.50|
4| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 162| -20| -10.99|
5| 5255|モンスターラボ | 187| -22| -10.53|
6| 4055|ティアンドエスＧ | 1564| -177| -10.17|
7| 3664|モブキャスト | 38| -4| -9.52|
8| 5034|ｕｎｅｒｒｙ | 2714| -266| -8.93|
9| 4592|サンバイオ | 2027| -178| -8.07|
10| 145A|エルイズビー | 978| -85| -8.00|《FA》
