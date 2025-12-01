*16:19JST 日経平均は大幅反落、利上げ懸念から投資家心理悪化

前週末の米国株式市場は続伸。年末商戦に向けた好調な消費動向が報じられ、寄り付き後、上昇。感謝祭の翌日で短縮取引となる中、小売が好調で相場を支援したほか、利下げ期待を受けた買いが続き終日堅調に推移した。米株市場を横目に、12月1日の日経平均は前営業日比64.68円高の50318.59円と5営業日続伸でスタート。ただ、寄り付き直後から売り優勢の展開となり下げ幅を大きく広げた。後場に入ってからも戻りは鈍く、その後は安値圏でもみ合う展開となった。短期的な過熱を警戒した利益確定売りが引き続き優勢になった。また、日銀の植田総裁の挨拶や記者会見を受けて、次回12月会合での利上げ観測が高まったことも投資家心理を悪化させた。

大引けの日経平均は前営業日比950.63円安の49303.28円となった。東証プライム市場の売買高は21億6799万株、売買代金は5兆3835億円だった。業種別では、電気・ガス業、鉱業、不動産業など幅広い業種が下落した一方で、銀行業、石油・石炭製品の2業種のみが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は18.5％、対して値下がり銘柄は78.7％となっている。

個別では、セコム＜9735＞、村田製＜6981＞、住友電＜5802＞、日立建機＜6305＞、ＳＭＣ＜6273＞、太陽誘電＜6976＞、浜ゴム＜5101＞、三菱ＵＦＪ＜8306＞、ニコン＜7731＞、オークマ＜6103＞、しずおかＦＧ＜5831＞、三井住友＜8316＞、ローム＜6963＞、千葉銀＜8331＞、スクリン＜7735＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテス＜6857＞、ファーストリテ＜9983＞、ソフトバンクＧ＜9984＞、フジクラ＜5803＞、ＴＤＫ＜6762＞、中外薬<4519>、ソニーＧ<6758>、ＫＤＤＩ<9433>、コナミＧ<9766>、テルモ<4543>、リクルートＨＤ<6098>、住友不<8830>、第一三共<4568>、ダイキン<6367>、日東電<6988>などの銘柄が下落。《FA》