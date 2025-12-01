*16:10JST 株式会社酉島製作所：2026年3月期中間決算説明文字起こし（6）

次に、トピックスとして、当社が進めている施策についてご説明いたします。

まず、インドの子会社における機械加工工場の建設についてです。フェーズ1として、機械を購入し、サービス工場内で仮設設置を完了しました。

本社から外部委託していた機械加工を、この工場で受け入れる作業は下期から開始します。ただし、工場の本格稼働は来年3月頃となるため、実際の稼働は来期からになります。

本件は、トリシマグループ内での加工能力を確保するという課題対応の一つとして、現在予定通りに進捗していると考えます。

本社で設計・生産しているポンプを、（株）九州トリシマに一部移管する作業も完了しました。このポンプは今期中に約40台を受注見込みであり、（株）九州トリシマに移管することで、その空いたスペースを活用して、設計部門の人員を営業に配置したり、設計業務の効率化を進めて後工程に早く引き渡すといった取り組みも進みつつあります。

