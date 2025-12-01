エスプール、新社長執行役員に白川儀一氏、重点領域強化へ新体制始動

■26年2月に代表取締役社長就任予定、障がい者雇用支援事業の深化を推進

エスプール<2471>(東証プライム)は12月1日、新経営体制への移行を発表した。白川儀一氏が社長執行役員に就任し、浦上壮平氏は代表取締役社長を退任して代表取締役会長へ専念する。白川氏は2026年2月開催予定の定時株主総会および同取締役会を経て代表取締役社長に就く予定である。同社はアウトソーシングを軸とした事業拡大を続けており、とりわけ障がい者雇用支援事業を中核領域として位置づけている。技術革新と社会構造の変化に対応するため、経営判断の高度化や組織力の強化が求められる中での新体制となる。

新体制の狙いは、重点領域である障がい者雇用支援事業の質向上と、新規事業開発を通じた企業価値の向上にある。白川氏は金融業界での経営経験を持ち、2024年春以降は同社の新規事業開発に携わってきた。今後はAIや先端技術の活用によるサービスの高度化、人材育成、運営効率化を進め、企業や自治体、地域社会と連携した雇用環境づくりを推進する考えを示した。浦上氏は既存事業の統括を続け、重点領域との両軸で組織全体の成長を支える役割を担う。

同社は創業以来、社会課題の解決を起点に障がい者雇用支援、広域行政BPO、環境経営支援の3事業へ展開してきた。蓄積した運営ノウハウと多様な業務領域での実績を背景に、企業・自治体の課題解決を支援している。今回の体制移行は、変化の激しい環境下で持続的な成長を図るための経営基盤強化と位置づけられ、重点領域の深化と既存事業の安定運営を両立させる体制構築が狙いである。両トップが補完し合うことで総合力を最大化し、社会的価値と企業価値の向上を目指す方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

