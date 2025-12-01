関連記事
東証業種別ランキング：電力・ガス業が下落率トップ
電力・ガス業が下落率トップ。そのほか鉱業、不動産業、非鉄金属、電気機器、建設業なども下落。一方、銀行業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 銀行業 ／ 499.89 ／ 1.16
2. 石油・石炭製品 ／ 2,319.6 ／ 0.01
3. 保険業 ／ 2,862.82 ／ -0.04
4. 金属製品 ／ 1,613.39 ／ -0.12
5. 空運業 ／ 236.98 ／ -0.19
6. 海運業 ／ 1,716.57 ／ -0.31
7. 証券業 ／ 789.27 ／ -0.44
8. 陸運業 ／ 2,322.84 ／ -0.63
9. サービス業 ／ 3,080.66 ／ -0.80
10. パルプ・紙 ／ 594.46 ／ -0.81
11. ガラス・土石製品 ／ 1,751.93 ／ -0.89
12. 水産・農林業 ／ 726.47 ／ -0.95
13. 食料品 ／ 2,507.44 ／ -0.99
14. 鉄鋼 ／ 763.18 ／ -1.06
15. 機械 ／ 4,161.85 ／ -1.11
16. ゴム製品 ／ 5,650.89 ／ -1.12
17. 情報・通信業 ／ 7,497.26 ／ -1.22
18. 繊維業 ／ 852.54 ／ -1.24
19. 小売業 ／ 2,315.97 ／ -1.25
20. 化学工業 ／ 2,532.93 ／ -1.34
21. 卸売業 ／ 4,816.24 ／ -1.36
22. 医薬品 ／ 3,823.47 ／ -1.42
23. 輸送用機器 ／ 4,864.18 ／ -1.44
24. 精密機器 ／ 12,902.59 ／ -1.48
25. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,341.77 ／ -1.50
26. その他金融業 ／ 1,208.21 ／ -1.58
27. その他製品 ／ 7,510.4 ／ -1.76
28. 建設業 ／ 2,630.03 ／ -1.82
29. 電気機器 ／ 6,159.27 ／ -2.01
30. 非鉄金属 ／ 3,271.92 ／ -2.54
31. 不動産業 ／ 2,542.98 ／ -2.59
32. 鉱業 ／ 928.95 ／ -2.93
33. 電力・ガス業 ／ 680.55 ／ -3.14《CS》
