*15:50JST 新興市場銘柄ダイジェスト：タイミーは大幅続伸、PRISMBioは急伸

＜286A＞ ユカリア 867 -11

前週末大引け後、障がい者支援に関する総合サポート事業等を手掛けるシーアイ・パートナーズとの資本業務提携について発表した。今回の資本業務提携により、ユカリアが持つ医療・介護領域での経営支援ノウハウと、シーアイ・パートナーズの福祉事業の運営ノウハウを掛け合わせることで、地域包括ケアの発展に資する「医療・介護・福祉の連続した価値提供モデル」の構築を進める。また、グループ企業とシーアイ・パートナーズの連携で、就労継続支援A型事業の新規展開を推進していく方針のようだ。今後の具体的な取り組みに注目したい。

＜4579＞ ラクオリア創薬 1054 +150

ストップ高。前週末大引け後、タミバロテン(AM80)の用途に関して米国で出願していた特許が審査中から特許査定の連絡を受けたと発表した。本発明は、合成レチノイドであるタミバロテンとがん治療薬の併用療法が有効ながん患者の選択方法およびレチノイドとがん治療薬との併用医薬に関するものとなる。膵がんなどの抗がん剤治療抵抗性の悪性腫瘍を有するがん患者に効果の高いがん治療を提供することが期待されている。今回の特許査定により、日本、韓国に続き米国においても、同社の知的財産権が強化されることとなったようだ。

＜299A＞ クラシル 1345 +26

大幅続伸。前週末大引け後、株式会社NROプロダクションのVTuber事業をクラシルが新たに設立したATF株式会社にて事業譲受することとなったと発表した。本事業譲受は、エンターテインメント領域の強化を目的とし、譲受対象事業が持つVTuber事業のノウハウと、クラシルのライブ配信事業で培った知見を統合することで、事業シナジーを創出していくようだ。また、ATFは、アーティストやタレント、作家、クリエイターの育成などを手掛けるelevenからもVチューバー事業を事業譲受すると発表している。

＜215A＞ タイミー 1530 +73

前週末大引け後、横浜商工会議所と連携協定を締結したことを発表した。今回の連携協定締結によって、同社が掲げる「「はたらく」を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」のミッションのもと、本連携協定を通じて横浜市の地域課題解決に貢献していく。同社はこれまで28の商工会議所と連携協定を締結しており、今回の横浜商工会議所との連携は29事例目となった。また、同時に北海道中富良野町、一般社団法人なかふらの観光協会との包括連携協定を締結したことも発表した。

＜206A＞ PRISMBio 226 +46

急伸。前週末大引け後、基盤技術である「PepMetics技術」による新規化合物群である「新規二環性化合物」について特許を取得したと発表している。本特許によりPepMetics化合物群の多様性もさらに高まり、同社が保有する知的財産権がさらに強化されることとなったようだ。今後、海外主要国における特許取得も進め、さらなる事業発展を実現していく。

＜4418＞ JDSC 1270 -8

本日正午ごろ、環境省の公募する「令和7年度自家消費型太陽光発電等を活用した企業・地域の脱炭素化に係る調査・検討委託業務」受託を発表した。本取り組みは、国が掲げる2035年度に2013年度比60％、2040年度に73％削減という温室効果ガス削減目標の実現に直結する施策検討に資するもの。本案件を通じて、特に「自家消費型太陽光発電」の導入実態を把握し、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた政策検討に貢献していくようだ。《NH》