出来高変化率ランキング（14時台）～GX住宅Jリ、オプトエレクトロニクスなどがランクイン

2025年12月1日 14:54

記事提供元：フィスコ

*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～GX住宅Jリ、オプトエレクトロニクスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月1日　14:30　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6664＞ オプトエレクト　　 1960300 　3007.14　 390.44% 0.293%
＜381A＞ iF米債35　　　　46182 　27203.721　 385.14% -0.0063%
＜2097＞ GX住宅Jリ　　　　47874 　1089.713　 357.05% -0.0056%
＜206A＞ PRISMBio　　9976800 　55640.86　 351.52% 0.2777%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　118709 　57068.096　 309.72% -0.0094%
＜6840＞ AKIBA　　　　　3159700 　72031.28　 301.94% 0.084%
＜5013＞ ユシロ　　　　　　　216500 　44376.66　 271.88% 0.0907%
＜8066＞ 三谷商　　　　　　　27700 　9752.24　 268.59% -0.0226%
＜2004＞ 昭和産　　　　　　　299600 　116354.9　 264.14% -0.0579%
＜2846＞ NFダウHE　　　　117311 　27375.761　 261.33% -0.0029%
＜6862＞ ミナトHD　　　　　772400 　94156.98　 254.59% 0.1305%
＜3431＞ 宮地エンジ　　　　　594900 　121265.88　 253.86% -0.071%
＜6998＞ 日タングス　　　　　40800 　6454.36　 250.15% 0.0377%
＜6470＞ 大豊工業　　　　　　607200 　49331.58　 246.42% 0.041%
＜6819＞ 伊豆SR　　　　　　77300 　5414.04　 244.42% -0.0107%
＜7425＞ 初穂商事　　　　　　4000 　1375.7　 234.99% 0.0216%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　1364300 　84714.836　 233.89% -0.0099%
＜5162＞ 朝日ラバー　　　　　14900 　1356.2　 231.6% -0.0014%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　　41405 　24310.358　 228.89% -0.0011%
＜2510＞ NF国内債　　　　　438670 　53068.64　 227.14% -0.0021%
<5244> jig．jp　　　　1874600 　60441.22　 221.99% -0.0276%
<2568> 上場NSQ　　　　　102205 　127617.576　 219.26% -0.0089%
<2112> 塩水糖　　　　　　　871000 　76551.72　 214.11% -0.0736%
<190A> Chordia　　　2641600 　43175.04　 210.93% 0.038%
<6190> PXB　　　　　　　364400 　27353.42　 210.76% 0.172%
<2017> iFJPX150　　78186 　22131.128　 209.11% -0.0093%
<4169> エネチェンジ　　　　1158500 　49678.86　 209% -0.0469%
<380A> GXチャイナテク　　285822 　48785.586　 208.69% -0.0042%
<8025> ツカモト　　　　　　5000 　1024.08　 200.65% -0.0044%
<7985> ネポン　　　　　　　13600 　3346.64　 192.7% -0.0358%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

