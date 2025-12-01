関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～GX住宅Jリ、オプトエレクトロニクスなどがランクイン
*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～GX住宅Jリ、オプトエレクトロニクスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月1日 14:30 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6664＞ オプトエレクト 1960300 3007.14 390.44% 0.293%
＜381A＞ iF米債35 46182 27203.721 385.14% -0.0063%
＜2097＞ GX住宅Jリ 47874 1089.713 357.05% -0.0056%
＜206A＞ PRISMBio 9976800 55640.86 351.52% 0.2777%
＜2569＞ 上場NSQヘ 118709 57068.096 309.72% -0.0094%
＜6840＞ AKIBA 3159700 72031.28 301.94% 0.084%
＜5013＞ ユシロ 216500 44376.66 271.88% 0.0907%
＜8066＞ 三谷商 27700 9752.24 268.59% -0.0226%
＜2004＞ 昭和産 299600 116354.9 264.14% -0.0579%
＜2846＞ NFダウHE 117311 27375.761 261.33% -0.0029%
＜6862＞ ミナトHD 772400 94156.98 254.59% 0.1305%
＜3431＞ 宮地エンジ 594900 121265.88 253.86% -0.071%
＜6998＞ 日タングス 40800 6454.36 250.15% 0.0377%
＜6470＞ 大豊工業 607200 49331.58 246.42% 0.041%
＜6819＞ 伊豆SR 77300 5414.04 244.42% -0.0107%
＜7425＞ 初穂商事 4000 1375.7 234.99% 0.0216%
＜2013＞ 米高配当 1364300 84714.836 233.89% -0.0099%
＜5162＞ 朝日ラバー 14900 1356.2 231.6% -0.0014%
＜2562＞ 上場ダウH 41405 24310.358 228.89% -0.0011%
＜2510＞ NF国内債 438670 53068.64 227.14% -0.0021%
<5244> jig．jp 1874600 60441.22 221.99% -0.0276%
<2568> 上場NSQ 102205 127617.576 219.26% -0.0089%
<2112> 塩水糖 871000 76551.72 214.11% -0.0736%
<190A> Chordia 2641600 43175.04 210.93% 0.038%
<6190> PXB 364400 27353.42 210.76% 0.172%
<2017> iFJPX150 78186 22131.128 209.11% -0.0093%
<4169> エネチェンジ 1158500 49678.86 209% -0.0469%
<380A> GXチャイナテク 285822 48785.586 208.69% -0.0042%
<8025> ツカモト 5000 1024.08 200.65% -0.0044%
<7985> ネポン 13600 3346.64 192.7% -0.0358%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク