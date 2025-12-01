関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～ユシロ、初穂商事などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月1日 13:30 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6664＞ オプトエレクト 1960300 3007.14 390.44% 0.293%
＜381A＞ iF米債35 46182 27203.721 385.14% -0.0063%
＜2097＞ GX住宅Jリ 47864 1089.713 357.04% -0.0046%
＜206A＞ PRISMBio 9460800 55640.86 349.02% 0.2555%
＜2569＞ 上場NSQヘ 118565 57068.096 309.63% -0.0079%
＜6840＞ AKIBA 3047300 72031.28 299.15% 0.1165%
＜5013＞ ユシロ 210700 44376.66 269.22% 0.107%
＜2846＞ NFダウHE 117311 27375.761 261.33% -0.0029%
＜2004＞ 昭和産 278500 116354.9 256.82% -0.0563%
＜6862＞ ミナトHD 740300 94156.98 250.20% 0.1245%
＜3431＞ 宮地エンジ 568900 121265.88 249.24% -0.071%
＜6998＞ 日タングス 40200 6454.36 248.57% 0.0406%
＜6819＞ 伊豆SR 74000 5414.04 239.74% -0.0086%
＜6470＞ 大豊工業 557100 49331.58 236.99% 0.0278%
＜7425＞ 初穂商事 3900 1375.7 232.17% 0.0216%
＜5162＞ 朝日ラバー 14800 1356.2 230.85% -0.0014%
＜2562＞ 上場ダウH 41400 24310.358 228.88% -0.0002%
＜2510＞ NF国内債 438550 53068.64 227.11% -0.0015%
＜2013＞ 米高配当 1243100 84714.836 223.44% -0.0092%
＜5244＞ jig．jp 1855300 60441.22 220.84% -0.0316%
<2568> 上場NSQ 99919 127617.576 216.66% -0.0075%
<2112> 塩水糖 856100 76551.72 212.14% -0.0754%
<6190> PXB 364400 27353.42 210.76% 0.172%
<4169> エネチェンジ 1155900 49678.86 208.74% -0.0469%
<190A> Chordia 2582700 43175.04 208.30% 0.0476%
<380A> GXチャイナテク 284348 48785.586 208.08% 0.0025%
<2017> iFJPX150 77480 22131.128 208.04% -0.0085%
<5282> ジオスター 232300 12862.48 190.10% 0.0258%
<7985> ネポン 13300 3346.64 189.94% -0.0371%
<4369> トリケミカル 2320100 1406354.72 188.02% 0.1801%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
