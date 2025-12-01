ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～ユシロ、初穂商事などがランクイン

2025年12月1日 14:36

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:36JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ユシロ、初穂商事などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月1日　13:30　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6664＞ オプトエレクト　　 　1960300 　3007.14　 390.44% 0.293%
＜381A＞ iF米債35　　　 　46182 　27203.721　 385.14% -0.0063%
＜2097＞ GX住宅Jリ　　　 　47864 　1089.713　 357.04% -0.0046%
＜206A＞ PRISMBio　 　9460800 　55640.86　 349.02% 0.2555%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　 　118565 　57068.096　 309.63% -0.0079%
＜6840＞ AKIBA　　　　 　3047300 　72031.28　 299.15% 0.1165%
＜5013＞ ユシロ　　　　　　 　210700 　44376.66　 269.22% 0.107%
＜2846＞ NFダウHE　　　 　117311 　27375.761　 261.33% -0.0029%
＜2004＞ 昭和産　　　　　　 　278500 　116354.9　 256.82% -0.0563%
＜6862＞ ミナトHD　　　　 　740300 　94156.98　 250.20% 0.1245%
＜3431＞ 宮地エンジ　　　　 　568900 　121265.88　 249.24% -0.071%
＜6998＞ 日タングス　　　　 　40200 　6454.36　 248.57% 0.0406%
＜6819＞ 伊豆SR　　　　　 　74000 　5414.04　 239.74% -0.0086%
＜6470＞ 大豊工業　　　　　 　557100 　49331.58　 236.99% 0.0278%
＜7425＞ 初穂商事　　　　　 　3900 　1375.7　 232.17% 0.0216%
＜5162＞ 朝日ラバー　　　　 　14800 　1356.2　 230.85% -0.0014%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　 　41400 　24310.358　 228.88% -0.0002%
＜2510＞ NF国内債　　　　 　438550 　53068.64　 227.11% -0.0015%
＜2013＞ 米高配当　　　　　 　1243100 　84714.836　 223.44% -0.0092%
＜5244＞ jig．jp　　　 　1855300 　60441.22　 220.84% -0.0316%
<2568> 上場NSQ　　　　 　99919 　127617.576　 216.66% -0.0075%
<2112> 塩水糖　　　　　　 　856100 　76551.72　 212.14% -0.0754%
<6190> PXB　　　　　　 　364400 　27353.42　 210.76% 0.172%
<4169> エネチェンジ　　　 　1155900 　49678.86　 208.74% -0.0469%
<190A> Chordia　　 　2582700 　43175.04　 208.30% 0.0476%
<380A> GXチャイナテク　 　284348 　48785.586　 208.08% 0.0025%
<2017> iFJPX150　 　77480 　22131.128　 208.04% -0.0085%
<5282> ジオスター　　　　 　232300 　12862.48　 190.10% 0.0258%
<7985> ネポン　　　　　　 　13300 　3346.64　 189.94% -0.0371%
<4369> トリケミカル　　　 　2320100 　1406354.72　 188.02% 0.1801%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事