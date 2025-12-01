後場の日経平均915円安でスタート、キオクシアHDやソフトバンクGなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;49338.23;-915.68TOPIX;3341.42;-37.02



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前営業日比915.68円安の49338.23円と前引け値（49407.31円）から下げ幅を広げて取引を開始した。ランチタイムの日経225先物は、きょうの安値圏での横ばい気味の推移。前場の日経平均は、やや買いが先行して始まったものの、早い段階でマイナス転換。そのまま断続的に下げ幅を拡大すると、前場中頃に下げ渋る場面もあったが、持ち直しきれずに終えている。アジア株は高安まちまちのなか、後場寄り付き時点の日経平均は引き続き売り優勢でスタート。追加の手がかり材料は特段観測されていないものの、日銀の利上げ観測が高まっていることも重しとなっているようだ。

東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアHD＜285A＞、ソフトバンクG＜9984＞、フジクラ＜5803＞、アドバンテスト＜6857＞、古河電工＜5801＞、東京電力HD＜9501＞、三井E&S＜7003＞などが下落している反面、三菱UFJ＜8306＞、三井住友＜8316＞、みずほ＜8411＞などが上昇。業種別では、鉱業、不動産、非鉄金属などが下落率上位で推移。《CS》