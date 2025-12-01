ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均は大幅反落、アドバンテとファーストリテの2銘柄で約312円押し下げ

2025年12月1日 12:44

*12:44JST 日経平均は大幅反落、アドバンテとファーストリテの2銘柄で約312円押し下げ
12月1日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり39銘柄、値下がり185
銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は大幅反落。846.60円安の49407.31円（出来高概算11億1696万株）で前場
の取引を終えている。11月28日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は289.30ドル高の4
7716.42ドル、ナスダックは151.00ポイント高の23365.69で取引を終了した。年末商
戦に向けた好調な消費動向が報じられ、寄り付き後、上昇。感謝祭の翌日で短縮取
引となる中、小売が好調で相場を支援したほか、利下げ期待を受けた買いが続き終
日堅調に推移し、終了した。米株市場の動向を横目に、12月1日の日経平均は前営業
日比64.68円高の50318.59円と5営業日続伸でスタート。朝方に下げ幅を大きく広げ
ると、前場中ごろに下げ渋った。ただ、戻りは鈍く、安値圏でもみ合う展開。短期
的な過熱を警戒した利益確定売りが引き続き優勢になっている。米国では感謝祭か
らクリスマス休暇に入る参加者が多いとみられており、海外勢のフローは限られる
とみられる中、早い段階でマイナスに転じる動きとなった。

値下がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位はファーストリテ＜9983＞となり、2
銘柄で日経平均を約312円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはフ
ジクラ＜5803＞で8.58％安、同2位は三井金属＜5706＞で7.15％安だった。

一方、値上がり寄与トップはセコム＜9735＞、同2位は村田製作所＜6981＞となり、2銘
柄で日経平均を約8円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップは三井住
＜8316＞で2.75％高、同2位は三菱UFJ＜8306＞で2.33％高だった。


*11:30現在


日経平均株価　　49407.31(-846.60)

値上がり銘柄数　39(寄与度+38.09)
値下がり銘柄数　185(寄与度-884.69)
変わらず銘柄数　1

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9735＞　セコム　　　　　　　　5348　　　69　　4.61
＜6981＞　村田製作所　　　　　　3259　　　46　　3.69
＜5802＞　住友電気工業　　　　　6236　　　95　　3.18
＜8035＞　東エレク　　　　　　 31830　　　30　　3.01
＜6273＞　SMC　　　　　　　 55620　　 740　　2.47
＜6305＞　日立建機　　　　　　　4610　　　65　　2.17
＜8306＞　三菱UFJ　　　　　　　 2480　　56.5　　1.89
＜5101＞　横浜ゴム　　　　　　　6301　　 108　　1.80
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　　3304　　　45　　1.50
＜7731＞　ニコン　　　　　　　1847.5　　　41　　1.37
＜8316＞　三井住友FG　　　　　　4827　　 129　　1.29
＜6103＞　オークマ　　　　　　　3850　　　85　　1.14
＜7735＞　SCREEN　　　　　12940　　　85　　1.14
＜6963＞　ローム　　　　　　　2128.5　　33.5　　1.12
＜5831＞　しずおかFG　　　　　　2294　　31.5　　1.05
＜8331＞　千葉銀行　　　　　　1675.5　　　31　　1.04
<6326>　クボタ　　　　　　　　2283　　　29　　0.97
<6178>　日本郵政　　　　　　　1560　　　25　　0.84
<9022>　JR東海　　　　　　　　4305　　　37　　0.62
<8795>　T＆DHD　　　　　　3468　　　75　　0.50


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 19675　　-900 -240.66
＜9983＞　ファーストリテ　　　 56240　　-900　-72.20
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 16410　 -1540　-51.48
<9984>　ソフトバンクG　　　　16590　　-235　-47.13
<6762>　TDK　　　　　　　　2505　 -54.5　-27.33
<4519>　中外製薬　　　　　　　8109　　-265　-26.57
<6758>　ソニーG　　　　　　　 4436　　-139　-23.23
<9766>　コナミG　　　　　　　23245　　-590　-19.72
<9433>　KDDI　　　　　　　2642　 -47.5　-19.05
<4543>　テルモ　　　　　　　　2387　　 -53　-14.17
<6098>　リクルートHD　　　　　7889　　-117　-11.73
<8830>　住友不動産　　　　　　7220　　-322　-10.76
<7832>　バンナムHD　　　　　　4475　　-102　-10.23
<6988>　日東電工　　　　　　　3804　　 -57　 -9.53
<6367>　ダイキン工業　　　　 20005　　-280　 -9.36
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3079　　 -54　 -9.02
<4568>　第一三共　　　　　　　3774　　 -90　 -9.02
<8801>　三井不動産　　　　　　1759　 -74.5　 -7.47
<4507>　塩野義製薬　　　　　2606.5　　 -74　 -7.42
<7741>　HOYA　　　　　　 23015　　-435　 -7.27《CS》

