*12:44JST 日経平均は大幅反落、アドバンテとファーストリテの2銘柄で約312円押し下げ

12月1日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり39銘柄、値下がり185

銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は大幅反落。846.60円安の49407.31円（出来高概算11億1696万株）で前場

の取引を終えている。11月28日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は289.30ドル高の4

7716.42ドル、ナスダックは151.00ポイント高の23365.69で取引を終了した。年末商

戦に向けた好調な消費動向が報じられ、寄り付き後、上昇。感謝祭の翌日で短縮取

引となる中、小売が好調で相場を支援したほか、利下げ期待を受けた買いが続き終

日堅調に推移し、終了した。米株市場の動向を横目に、12月1日の日経平均は前営業

日比64.68円高の50318.59円と5営業日続伸でスタート。朝方に下げ幅を大きく広げ

ると、前場中ごろに下げ渋った。ただ、戻りは鈍く、安値圏でもみ合う展開。短期

的な過熱を警戒した利益確定売りが引き続き優勢になっている。米国では感謝祭か

らクリスマス休暇に入る参加者が多いとみられており、海外勢のフローは限られる

とみられる中、早い段階でマイナスに転じる動きとなった。

値下がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位はファーストリテ＜9983＞となり、2

銘柄で日経平均を約312円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはフ

ジクラ＜5803＞で8.58％安、同2位は三井金属＜5706＞で7.15％安だった。

一方、値上がり寄与トップはセコム＜9735＞、同2位は村田製作所＜6981＞となり、2銘

柄で日経平均を約8円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップは三井住

友＜8316＞で2.75％高、同2位は三菱UFJ＜8306＞で2.33％高だった。



*11:30現在



日経平均株価 49407.31(-846.60)

値上がり銘柄数 39(寄与度+38.09)

値下がり銘柄数 185(寄与度-884.69)

変わらず銘柄数 1

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9735＞ セコム 5348 69 4.61

＜6981＞ 村田製作所 3259 46 3.69

＜5802＞ 住友電気工業 6236 95 3.18

＜8035＞ 東エレク 31830 30 3.01

＜6273＞ SMC 55620 740 2.47

＜6305＞ 日立建機 4610 65 2.17

＜8306＞ 三菱UFJ 2480 56.5 1.89

＜5101＞ 横浜ゴム 6301 108 1.80

＜6976＞ 太陽誘電 3304 45 1.50

＜7731＞ ニコン 1847.5 41 1.37

＜8316＞ 三井住友FG 4827 129 1.29

＜6103＞ オークマ 3850 85 1.14

＜7735＞ SCREEN 12940 85 1.14

＜6963＞ ローム 2128.5 33.5 1.12

＜5831＞ しずおかFG 2294 31.5 1.05

＜8331＞ 千葉銀行 1675.5 31 1.04

<6326> クボタ 2283 29 0.97

<6178> 日本郵政 1560 25 0.84

<9022> JR東海 4305 37 0.62

<8795> T＆DHD 3468 75 0.50



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 19675 -900 -240.66

＜9983＞ ファーストリテ 56240 -900 -72.20

＜5803＞ フジクラ 16410 -1540 -51.48

<9984> ソフトバンクG 16590 -235 -47.13

<6762> TDK 2505 -54.5 -27.33

<4519> 中外製薬 8109 -265 -26.57

<6758> ソニーG 4436 -139 -23.23

<9766> コナミG 23245 -590 -19.72

<9433> KDDI 2642 -47.5 -19.05

<4543> テルモ 2387 -53 -14.17

<6098> リクルートHD 7889 -117 -11.73

<8830> 住友不動産 7220 -322 -10.76

<7832> バンナムHD 4475 -102 -10.23

<6988> 日東電工 3804 -57 -9.53

<6367> ダイキン工業 20005 -280 -9.36

<7203> トヨタ自動車 3079 -54 -9.02

<4568> 第一三共 3774 -90 -9.02

<8801> 三井不動産 1759 -74.5 -7.47

<4507> 塩野義製薬 2606.5 -74 -7.42

<7741> HOYA 23015 -435 -7.27《CS》