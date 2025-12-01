関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～ジオスター、AKIBAなどがランクイン
ジオスター＜5282＞がランクイン（9時30分時点）。26年3月期業績予想を上方修正した。営業利益は13.00億円（前期比16.2％減）予想。前回予想から16％ほど引き上げた。コスト上昇に対する販売価格転嫁等によるプロジェクト損益の改善により、上方修正となった。期末配当は4.50円とする。前回予想は3.00円、前期の期末配当は8.00円だった。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月1日 9:30 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2569＞ 上場NSQヘ 56808 57068.096 242.72% -0.0021%
＜6840＞ AKIBA 1527900 72031.28 234.09% 0.1463%
＜6819＞ 伊豆SR 65100 5414.04 225.56% -0.0043%
＜5162＞ 朝日ラバー 14000 1356.2 224.6% -0.0014%
＜7425＞ 初穂商事 3100 1375.7 205.76% 0.0216%
＜5244＞ jig．jp 1314800 60441.22 180.53% -0.0158%
＜7985＞ ネポン 12200 3346.64 179.26% -0.0514%
＜2004＞ 昭和産 138000 116354.9 175.87% -0.0441%
＜235A＞ GX高配30 80443 27261.465 156.96% -0.0056%
＜3431＞ 宮地エンジ 253600 121265.88 155.1% -0.065%
＜6862＞ ミナトHD 321900 94156.98 154.13% 0.1186%
＜2510＞ NF国内債 234190 53068.64 151.32% 0.0001%
＜5013＞ ユシロ 75400 44376.66 148.47% 0.073%
＜2568＞ 上場NSQ 56863 127617.576 148.12% -0.0011%
＜9171＞ 栗林船 16900 6926.5 146.56% 0.0046%
＜7814＞ 日本創発 378800 74491.36 137.44% -0.0391%
＜1488＞ iFJリート 273131 160993.699 129.49% -0.0023%
＜7218＞ 田中精密 17500 5154.38 129.31% 0.0008%
＜160A＞ アズパートナ 137000 93124.28 128.22% 0.0069%
<6998> 日タングス 14300 6454.36 123.02% 0.0138%
＜5282＞ ジオスター 133500 12862.48 121.54% 0.0316%
<6190> PXB 177500 27353.42 118.79% 0.0946%
<4369> トリケミカル 1291800 1406354.72 114.32% 0.1729%
<2846> NFダウHE 32367 27375.761 109.3% -0.0004%
<2631> MXSナス100 25628 320826.213 96.47% -0.0063%
<381A> iF米債35 877 27203.721 91.7% -0.0045%
<206A> PRISMBio 766100 55640.86 90.76% 0.0611%
<6161> エスティック 13000 4840.72 89.96% 0%
<5449> 大阪製鉄 55200 72198.4 82.53% 0.054%
<6772> コスモス電 3100 11038.8 81.22% 0.0845%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》
