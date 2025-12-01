ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～ジオスター、AKIBAなどがランクイン

2025年12月1日 10:13

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:13JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ジオスター、AKIBAなどがランクイン
ジオスター＜5282＞がランクイン（9時30分時点）。26年3月期業績予想を上方修正した。営業利益は13.00億円（前期比16.2％減）予想。前回予想から16％ほど引き上げた。コスト上昇に対する販売価格転嫁等によるプロジェクト損益の改善により、上方修正となった。期末配当は4.50円とする。前回予想は3.00円、前期の期末配当は8.00円だった。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月1日　9:30　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2569＞ 上場NSQヘ　　　 56808 　57068.096　 242.72% -0.0021%
＜6840＞ AKIBA　　　　　1527900 　72031.28　 234.09% 0.1463%
＜6819＞ 伊豆SR　　　　　　65100 　5414.04　 225.56% -0.0043%
＜5162＞ 朝日ラバー　　　　　14000 　1356.2　 224.6% -0.0014%
＜7425＞ 初穂商事　　　　　　3100 　1375.7　 205.76% 0.0216%
＜5244＞ jig．jp　　　　1314800 　60441.22　 180.53% -0.0158%
＜7985＞ ネポン　　　　　　　12200 　3346.64　 179.26% -0.0514%
＜2004＞ 昭和産　　　　　　　138000 　116354.9　 175.87% -0.0441%
＜235A＞ GX高配30　　　　80443 　27261.465　 156.96% -0.0056%
＜3431＞ 宮地エンジ　　　　　253600 　121265.88　 155.1% -0.065%
＜6862＞ ミナトHD　　　　　321900 　94156.98　 154.13% 0.1186%
＜2510＞ NF国内債　　　　　234190 　53068.64　 151.32% 0.0001%
＜5013＞ ユシロ　　　　　　　75400 　44376.66　 148.47% 0.073%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　56863 　127617.576　 148.12% -0.0011%
＜9171＞ 栗林船　　　　　　　16900 　6926.5　 146.56% 0.0046%
＜7814＞ 日本創発　　　　　　378800 　74491.36　 137.44% -0.0391%
＜1488＞ iFJリート　　　　273131 　160993.699　 129.49% -0.0023%
＜7218＞ 田中精密　　　　　　17500 　5154.38　 129.31% 0.0008%
＜160A＞ アズパートナ　　　　137000 　93124.28　 128.22% 0.0069%
<6998> 日タングス　　　　　14300 　6454.36　 123.02% 0.0138%
＜5282＞ ジオスター　　　　　133500 　12862.48　 121.54% 0.0316%
<6190> PXB　　　　　　　177500 　27353.42　 118.79% 0.0946%
<4369> トリケミカル　　　　1291800 　1406354.72　 114.32% 0.1729%
<2846> NFダウHE　　　　32367 　27375.761　 109.3% -0.0004%
<2631> MXSナス100　　25628 　320826.213　 96.47% -0.0063%
<381A> iF米債35　　　　877 　27203.721　 91.7% -0.0045%
<206A> PRISMBio　　766100 　55640.86　 90.76% 0.0611%
<6161> エスティック　　　　13000 　4840.72　 89.96% 0%
<5449> 大阪製鉄　　　　　　55200 　72198.4　 82.53% 0.054%
<6772> コスモス電　　　　　3100 　11038.8　 81.22% 0.0845%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

関連記事