日経平均は64円高でスタート、アドバンテストや三菱UFJなどが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]日経平均;50318.59;+64.68TOPIX;3380.02;+1.58



[寄り付き概況]

12月1日の日経平均は前営業日比64.68円高の50318.59円と5営業日続伸でスタート。11月28日の米国市場でダウ平均は289.30ドル高の47716.42ドル、ナスダックは151.00ポイント高の23365.69で取引を終了。年末商戦に向けた好調な消費動向が報じられ、寄り付き後、上昇。感謝祭の翌日で短縮取引となる中、小売株が好調で相場を支援したほか、利下げ期待を受けた買いが続き終日堅調に推移した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比20円安の50230円。本日の日経平均はやや買いが先行。米国では感謝祭からクリスマス休暇に入る参加者が多いとみられており、海外勢のフローは限られるとみられる中、その後早い段階でマイナスに転じている。

東証プライム市場の売買代金上位では、アドバンテスト＜6857＞、三菱UFJ＜8306＞、東エレク＜8035＞、三井住友＜8316＞、ダイヘン＜6622＞などが上昇している反面、ソフトバンクG＜9984＞、フジクラ＜5803＞、三井E＆S＜7003＞、ソニーG＜6758＞、東京電力HD＜9501＞などが下落。業種別では、鉱業、不動産、医薬品などが下落率上位で推移。《CS》