*08:43JST ウェルネス・コミュニケーションズ---「乳がん検診啓発リーフレット」最新版を販売開始

ウェルネス・コミュニケーションズ＜366A＞は25日、「乳がん検診啓発リーフレット」の最新版(Ver.2)の販売を開始したと発表した。

乳がんは日本人女性の9人に1人が罹患するとされ、初期症状に乏しいため、早期発見が極めて重要とされている。

今回のリーフレットは、企業・健康保険組合・自治体などでの受診勧奨や、従業員・加入者の健康意識向上を目的とした啓発ツールとして活用できる内容となっており、従来の乳がんの基礎知識や検診の重要性に加え、乳がんの発生・進行メカニズムの理解促進、早期発見の再認識、年代別検診方法の解説、さらにブレスト・アウェアネス(自分の乳房を意識する習慣)の紹介など、内容を一層充実させた構成となっている。

他にも、健康診断の受診勧奨や子宮頸がん検診／乳がん検診などのがん検診受診促進施策や、健康経営におけるリテラシー向上に活用できるリーフレットを制作・販売している。やさしいイラストを多用し、視認性を高めたデザインで、裏面に社名や医療機関名の表記、メッセージなどのカスタマイズも可能で、全11種類のラインナップの中からニーズに応じた選択が可能となっている。《AK》