*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：買い一巡後は上値の重い展開か

本日の東証グロース市場250指数先物は、買い一巡後は上値の重い展開を予想する。先週末のダウ平均は289.30ドル高の47716.42ドル、ナスダックは151.00pt高の23365.69ptで取引を終了した。年末商戦に向けた好調な消費動向が報じられ、寄り付き後、上昇。感謝祭の翌日で短縮取引となる中、小売が好調で相場を支援したほか、利下げ期待を受けた買いが続き終日堅調に推移し、終了した。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、買い一巡後は上値が重くなりそうだ。米株高を追い風に、朝方は買い優勢の始まりが予想される。一方的な新興市場売りの流れは一巡しつつあり、短期資金を中心とした物色意欲は強まりつつある。一方、日足チャートを見ると、ストキャスティクスが高値圏を示唆しているほか、一目均衡表の基準線やパラボリックも転換点に接近しているため、ここからは戻り売り圧力が強まりそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比5pt高の697ptで終えている。上値のメドは705pt、下値のメドは685ptとする。《SK》