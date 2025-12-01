*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2プライム・ストラテジー、ラクオリア創薬、弁護士コムなど

銘柄名<コード28日終値⇒前日比

SCREEN＜7735＞ 12855 -125

半導体大手の一角には戻り売りも。

フジHD＜4676＞ 3514 -58

特に材料もなく戻り売りなどの需給要因で。

F＆LC＜3563＞ 7030 -149

25日線レベルまでのリバウンドで買い一巡感。

東京エレクトロン＜8035＞ 31800 -380

27日大幅高も25日線が上値抵抗に。

イーソル＜4420＞ 557 +80

「Nintendo Switch2」のデータ管理ソフトウェアに採用。

ウイルコHD＜7831＞ 110 +30

東証が監理銘柄（確認中）の指定を解除と発表。

大黒屋＜6993＞ 138 +38

仕手化の様相強まる。

トレードワークス＜3997＞ 406 +80

四季報先取など思惑視とも。

プライム・ストラテジー＜5250＞ 1535 +214

GMOインターGのTOB実施価格にサヤ寄せ続く。

パンチ工業＜6165＞ 489 +69

寄り付き直後に急騰だが材料は見当たらず。

JMACS＜5817＞ 592 +73

ペロブスカイト太陽電池関連として物色か。

AKIBA＜6840＞ 369 +41

メモリー価格の上昇基調などを手掛かり材料視。

ダイトーケミ＜4366＞ 301 +29

株主優待制度の導入を発表。

ラクオリア創薬＜4579＞ 904 +150

子会社とアステラス薬＜4503＞との共同研究で新たに2つの標的を追加へ。

窪田製薬HD＜4596＞ 54 +4

中国「武漢昌久」と「Kubota Glass」の販売特約店契約。

カヤック＜3904＞ 578 -22

発行済株式数の4.3％にあたる自社株買いと取得を発表し27日買われる。

28日は売り優勢。

エイチエムコム＜265A＞ 1077 +26

双日テックイノベーションとAI音声対話ソリューション

「Terry2」の販売代理店契約。

豆蔵＜202A＞ 3400 -55

27日の高値でひとまず達成感意識。

WOLVES＜194A＞ 1992 +27

バイオインフォマティクス専門企業であるダイナコムと共同研究契約。

データセク<3905> 2377 -73

27日大幅高の反動安。

ヘッドウォーター<4011> 3015 +62

マイクロソフトの上位パートナー認定資格を取得。

坪田ラボ<4890> 378 -18

ハーバード大学発の化粧品ブランド「aeonia」び日本国内での

独占販売を発表し27日買われる。28日は売り優勢。

弁護士コム<6027> 2943 +205

東証グロース市場から東証プライム市場に上場市場区分変更。《CS》