関連記事
28日のNY市場は続伸
記事提供元：フィスコ
[NYDow・NasDaq・CME（表）]
NYDOW;47716.42;+289.30Nasdaq;23365.69;+151.00CME225;50230;-20(大証比)
[NY市場データ]
28日のNY市場は続伸。ダウ平均は289.30ドル高の47716.42ドル、ナスダックは151.00ポイント高の23365.69で取引を終了した。年末商戦に向けた好調な消費動向が報じられ、寄り付き後、上昇。感謝祭の翌日で短縮取引となる中、小売が好調で相場を支援したほか、利下げ期待を受けた買いが続き終日堅調に推移し、終了した。セクター別ではエネルギー、小売、ソフトウエアサービスが上昇した一方、医薬品・バイオテクが下落。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比20円安の50230円。ADR市場では、対東証比較（1ドル156.08円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、日本郵政＜6178＞、日本電産＜6594＞、テルモ＜4543＞、ルネサス＜6723＞、信越化学工業＜4063＞、デンソー＜6902＞などが下落し、全般売り優勢となった。《ST》
スポンサードリンク