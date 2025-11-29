*13:14JST 豪ドル週間見通し：もみ合いか、7-9月期GDPが手掛かり材料に

■堅調推移、10月インフレ率は予想を上回る

今週の豪ドル・円は堅調推移。11月26日発表の10月消費者物価指数（CPI）は市場予想を上回ったことが要因。日本銀行による12月利上げの可能性が浮上したが、日豪金利差が段階的に縮小するとの見方は一部にとどまり、リスク回避的な豪ドル売り・円買いは拡大しなかった。金先物の値上がりも好感されたようだ。取引レンジ：100円35銭-102円37銭。

■もみ合いか、7-9月期GDPが手掛かり材料に

来週の豪ドル・円はもみ合いか。10月消費者物価指数（CPI）は9月実績を上回っており、豪準備銀行（中央銀行）の政策金利は長期間据え置きとなる可能性が高い。7-9月期の国内総生産（GDP）成長率は若干鈍化する可能性があるが、リスク回避的な豪ドル売り・円買いがただちに強まる可能性は低いとみられる。

○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント

・2日：7-9月期経常収支（4-6月期：＋137億豪ドル）

・3日：7-9月期国内総生産（4-6月期：前年比＋1.8％）

・4日：10月貿易収支（9月：＋39.38億豪ドル）

予想レンジ：100円50銭-103円50銭《FA》