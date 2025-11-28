*18:42JST 28日の中国本土市場概況：上海総合は続伸、ハイテク株に買い戻しが優勢

28日の中国本土市場は続伸。主要指標の上海総合指数は前日比13.34ポイント（0.34％）高の3888.60ポイントで引けた。

朝方は安く始まったものの、調整著しかったハイテク株を軸に「値ごろ感からの押し目買い」が広がったとの報道があった。特に半導体、自動車、バッテリー関連、それに証券株の上昇が目立った。

一方で、銀行株や電力、保険といったディフェンシブ銘柄の売りが見られた。こうした売りはリスク許容度の高い資金が成長・景気敏感株に移ったためと受け止められている。市場心理としては、先行調整の溜まっていたセクターへ再評価の動きが優勢となった。

セクター別では、自動車銘柄が高い。広州汽車集団（601238/SH）が10.0％高、重慶千里科技（601777/SH）が3.9％高、北汽藍谷新能源科技（600733/SH）が3.6％高と軒並み買われた。

また、ハイテク関連もしっかり。方正科技集団（600601/SH）が3.5％高、瑞芯微（603893/SH）が1.8％高、中電科数字技術（600850/SH）が1.2％高となった。

半面、銀行株は下落。中国郵政儲蓄銀行（601658/SH）が1.9％安、中国銀行(601988/SH）と交通銀行（601328/SH）がそろって1.6％安となった。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.83ポイント（0.73％）高の252.33ポイント、深センB株指数が5.33ポイント（0.41％）高の1294.61ポイントで終了した。《AK》