*17:07JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、午後は値を戻す展開

28日の東京市場でドル・円は下げ渋り。仲値にかけて国内勢のドル買いが強まり、一時156円58銭まで値を上げた。買い一巡後は下げに転じ、正午にかけて156円08銭まで下げる場面もあった。午後は日経平均株価の上昇で円売りに振れ、ドルは値を戻す展開に。

・ユ-ロ・円は181円52銭から180円86銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1601ドルから1.1581ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値50,218.96円、高値50,258.25円、安値49,989.54円、終値50,253.91円(前日比86.81円高)

・17時時点：ドル・円156円20-30銭、ユ-ロ・円180円90-00銭

【経済指標】

・日・11月東京都区部消費者物価コア指数：前年比＋2.9％（予想：+2.7％、9月：+2.8％）

・日・10月失業率：2.6％（予想：2.5％、9月：2.6％）

・日・10月有効求人倍率：1.18倍（予想：1.20倍、9月：1.20倍）

・日・10月鉱工業生産速報値：前月比+1.4％（予想：前月比-0.6％、9月：+2.6％）

・スイス・7-9月期国内総生産：前年比+0.5％（予想：+0.6％、前期：+1.3％）

【要人発言】

・片山財務相

「国債管理政策、より丁寧に市場と対話していく」

「金利高・円安、水準についてはコメントしない」

「債務対GDP比引き下げで、市場の信認を維持していく」《TY》