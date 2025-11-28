関連記事
東証グロ－ス指数は3日続伸、出遅れ修正の動き
*16:48JST 東証グロ－ス指数は3日続伸、出遅れ修正の動き
東証グロース市場指数 917.72 ＋8.01／出来高 2億2089万株／売買代金 1181億円東証グロース市場250指数 699.53 ＋4.48／出来高 1億3370万株／売買代金 949億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって3日続伸。値上がり銘柄数は378、値下がり銘柄数は195、変わらずは34。
前日27日の米国株式市場は感謝祭の祝日で休場。欧州主要市場は、英FTSETM100が0.02％高、独DAXが0.18％高、仏CAC40が0.04％高。
今日のグロ－ス市場は買いが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.08％高となった。昨日の米株式市場は休場だったが、欧州市場で主要指数が小幅ながら上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。今日は東京市場全体に手掛かり材料に乏しく、物色の矛先が定まらない中、出遅れ感の強い新興市場に投資資金が向かいやすかった。一方、東証グロース市場指数は918pt台に位置する25日移動平均線が上値抵抗線として意識され、ここからの短期的な上値余地は大きくないとの見方があった。また、国内長期金利の上昇や、日中関係悪化が経済に及ぼす影響が引き続き懸念材料となり、東証グロース市場指数は午前の時間帯に高値をつけた後は上値が重かったが、終日、下値の堅い展開となった。
個別では、子会社とアステラス薬＜4503＞との共同研究で新たに2つの標的を追加することで合意したと発表したラクオリア創薬＜4579＞、12月4日をもって東証グロース市場から東証プライム市場に上場市場区分が変更されることとなったと発表した弁護士コム＜6027＞、マイクロソフトの上位パートナー認定資格「Accelerate Developer Productivity with Microsoft Azure Specialization」を取得したと発表したヘッドウォーター＜4011＞、双日テックイノベーションとAI音声対話ソリューション「Terry2」の販売代理店契約を締結したと発表したエイチエムコム＜265A＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やタイミー＜215A＞が上昇。値上がり率上位には、トランスGG＜2342＞、免疫生物＜4570＞などが顔を出した。
一方、発行済株式数の4.3％にあたる自社株買いと取得を発表し前日買われた反動安となったカヤック＜3904＞、ハーバード大学発の化粧品ブランド「aeonia」び日本国内での独占販売を発表し前日買われ本日は反動安となった坪田ラボ＜4890＞、26年3月期業績予想を下方修正したデータセク＜3905＞、25日線を割り込み見切り売りも出たスマートドライブ＜5137＞が下げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やフリー＜4478＞が下落。値下がり率上位には、Amazia＜4424＞、TMN＜5258＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2342|トランスＧ | 407| 80| 24.46|
2| 4579|ラクオリア創薬 | 904| 150| 19.89|
3| 4570|免疫生物研究所 | 3120| 501| 19.13|
4| 4055|ティアンドエスＧ | 1741| 187| 12.03|
5| 4889|レナサイエンス | 2220| 223| 11.17|
6| 7777|３Ｄマトリクス | 370| 35| 10.45|
7| 456A|ヒューマンメイド | 3910| 365| 10.30|
8| 4564|ＯＴＳ | 22| 2| 10.00|
9| 7069|サイバー・バズ | 840| 73| 9.52|
10| 421A|ムービン | 3520| 300| 9.32|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4424|Ａｍａｚｉａ | 455| -100| -18.02|
2| 5258|ＴＭＮ | 466| -33| -6.61|
3| 5137|スマートドライブ | 439| -24| -5.18|
4| 5243|ｎｏｔｅ | 1662| -88| -5.03|
5| 4890|坪田ラボ | 378| -18| -4.55|
6| 5572|リッジアイ | 2428| -112| -4.41|
7| 2586|フルッタ | 132| -6| -4.35|
8| 5574|ＡＢＥＪＡ | 2709| -107| -3.80|
9| 4419|Ｆｉｎａｔｅｘｔ | 1022| -40| -3.77|
10| 3904|カヤック | 578| -22| -3.67|《SK》
スポンサードリンク