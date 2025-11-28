ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～Link－UG、中越パルなどがランクイン

2025年11月28日 14:52

*14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～Link－UG、中越パルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月28日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4446＞ Link－UG　　 5433300 　208148.8　 362.45% 0.1405%
＜4917＞ マンダム　　　　　　1927300 　294198.64　 303.09% 0.0345%
＜3877＞ 中越パル　　　　　　455500 　64220.1　 284.76% 0.1296%
＜3997＞ トレードワクス　　　6193300 　233791.04　 271.1% 0.2453%
＜2096＞ GXオフィスJリ　　93691 　10250.802　 254.75% -0.0084%
＜3823＞ WHYHOWDO　　9168500 　73788.8　 217.33% 0.102%
＜6840＞ AKIBA　　　　　558300 　38450.3　 211.07% 0.1006%
＜4055＞ ティアンドエス　　　620100 　149757.22　 210.53% 0.1119%
＜4596＞ 窪田製薬　　　　　　1923200 　20104.06　 188.7% 0.08%
＜2134＞ キタハマキャピ　　　45685300 　534002.12　 185.57% 0.2333%
＜6027＞ 弁護士コム　　　　　564100 　307692.04　 173.52% 0.0693%
＜6993＞ 大黒屋　　　　　　　151338400 　3615218.96　 169.89% 0.32%
＜264A＞ Schoo　　　　　2284500 　415591.06　 164.02% 0.0438%
＜4889＞ レナサイエンス　　　826000 　448132.52　 158.09% 0.0956%
＜7615＞ 京きもの　　　　　　2472400 　113589.34　 144.19% 0.0337%
＜3935＞ エディア　　　　　　365000 　98731.54　 142.85% 0.027%
＜6927＞ ヘリオステクノH　　266500 　77770.42　 140.14% -0.0065%
＜1712＞ ダイセキソリュ　　　45000 　21569.88　 139.12% 0.001%
＜9127＞ 玉井船　　　　　　　52700 　79359.72　 138.05% 0.0436%
＜146A＞ コロンビア　　　　　142600 　128982　 135.48% 0.0817%
<7003> 三井E＆S　　　　　21505200 　48560270.98　 134.47% 0.1219%
<7777> 3Dマトリックス　　6734700 　641155.16　 133.72% 0.0805%
<2874> ヨコレイ　　　　　　327000 　134845.96　 133.37% 0.0688%
<6862> ミナトHD　　　　　170100 　71513.38　 130.2% 0.07%
<3103> ユニチカ　　　　　　15407900 　1609948.84　 128.41% 0.113%
<4412> サイエンスアーツ　　134600 　87789.4　 120.66% 0.0788%
<1433> ベステラ　　　　　　97500 　35670.72　 113.08% 0.0146%
<6022> 赤阪鉄　　　　　　　21400 　45032.2　 110.74% 0.049%
<4080> 田中化研　　　　　　157500 　31980.24　 107.07% 0.0048%
<2207> meito　　　　　297400 　247128.2　 106.69% 0.0349%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

