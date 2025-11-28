関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～Link－UG、中越パルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月28日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4446＞ Link－UG 5433300 208148.8 362.45% 0.1405%
＜4917＞ マンダム 1927300 294198.64 303.09% 0.0345%
＜3877＞ 中越パル 455500 64220.1 284.76% 0.1296%
＜3997＞ トレードワクス 6193300 233791.04 271.1% 0.2453%
＜2096＞ GXオフィスJリ 93691 10250.802 254.75% -0.0084%
＜3823＞ WHYHOWDO 9168500 73788.8 217.33% 0.102%
＜6840＞ AKIBA 558300 38450.3 211.07% 0.1006%
＜4055＞ ティアンドエス 620100 149757.22 210.53% 0.1119%
＜4596＞ 窪田製薬 1923200 20104.06 188.7% 0.08%
＜2134＞ キタハマキャピ 45685300 534002.12 185.57% 0.2333%
＜6027＞ 弁護士コム 564100 307692.04 173.52% 0.0693%
＜6993＞ 大黒屋 151338400 3615218.96 169.89% 0.32%
＜264A＞ Schoo 2284500 415591.06 164.02% 0.0438%
＜4889＞ レナサイエンス 826000 448132.52 158.09% 0.0956%
＜7615＞ 京きもの 2472400 113589.34 144.19% 0.0337%
＜3935＞ エディア 365000 98731.54 142.85% 0.027%
＜6927＞ ヘリオステクノH 266500 77770.42 140.14% -0.0065%
＜1712＞ ダイセキソリュ 45000 21569.88 139.12% 0.001%
＜9127＞ 玉井船 52700 79359.72 138.05% 0.0436%
＜146A＞ コロンビア 142600 128982 135.48% 0.0817%
<7003> 三井E＆S 21505200 48560270.98 134.47% 0.1219%
<7777> 3Dマトリックス 6734700 641155.16 133.72% 0.0805%
<2874> ヨコレイ 327000 134845.96 133.37% 0.0688%
<6862> ミナトHD 170100 71513.38 130.2% 0.07%
<3103> ユニチカ 15407900 1609948.84 128.41% 0.113%
<4412> サイエンスアーツ 134600 87789.4 120.66% 0.0788%
<1433> ベステラ 97500 35670.72 113.08% 0.0146%
<6022> 赤阪鉄 21400 45032.2 110.74% 0.049%
<4080> 田中化研 157500 31980.24 107.07% 0.0048%
<2207> meito 297400 247128.2 106.69% 0.0349%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
