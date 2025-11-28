ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～マンダム、弁護士コムなどがランクイン

2025年11月28日 14:08

*14:08JST 出来高変化率ランキング（13時台）～マンダム、弁護士コムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[11月28日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4446＞ Link－UG　　 　4724400 　208148.8　 357.61% 0.1333%
＜4917＞ マンダム　　　　　 　1896000 　294198.64　 301.80% 0.0345%
＜3877＞ 中越パル　　　　　 　419800 　64220.1　 277.44% 0.1263%
＜3997＞ トレードワクス　　 　5434200 　233791.04　 257.56% 0.2453%
＜2096＞ GXオフィスJリ　 　92278 　10250.802　 253.18% -0.0058%
＜3823＞ WHYHOWDO　 　8640800 　73788.8　 210.48% 0.1428%
＜6840＞ AKIBA　　　　 　485900 　38450.3　 194.25% 0.1158%
＜4055＞ ティアンドエス　　 　524400 　149757.22　 190.12% 0.128%
＜2134＞ キタハマキャピ　　 　41342600 　534002.12　 173.41% 0.1666%
＜6993＞ 大黒屋　　　　　　 　139396600 　3615218.96　 159.12% 0.33%
＜6027＞ 弁護士コム　　　　 　496200 　307692.04　 157.56% 0.062%
＜4596＞ 窪田製薬　　　　　 　1489200 　20104.06　 156.10% 0.08%
＜264A＞ Schoo　　　　 　2041500 　415591.06　 150.00% 0.0664%
＜4889＞ レナサイエンス　　 　729900 　448132.52　 142.43% 0.1091%
＜3935＞ エディア　　　　　 　340400 　98731.54　 134.01% 0.0353%
＜7615＞ 京きもの　　　　　 　2264300 　113589.34　 133.38% 0.054%
＜9127＞ 玉井船　　　　　　 　50100 　79359.72　 131.78% 0.0566%
＜6927＞ ヘリオステクノH　 　239000 　77770.42　 126.63% -0.0093%
＜1712＞ ダイセキソリュ　　 　39500 　21569.88　 122.99% 0.0021%
＜7777＞ 3Dマトリックス　 　5856900 　641155.16　 115.99% 0.0776%
<7003> 三井E＆S　　　　 　18340300 　48560270.98　 114.82% 0.1005%
<146A> コロンビア　　　　 　120300 　128982　 114.05% 0.0628%
<4412> サイエンスアーツ　 　125800 　87789.4　 112.24% 0.0839%
<4080> 田中化研　　　　　 　155400 　31980.24　 105.44% 0.0024%
<3103> ユニチカ　　　　　 　12426000 　1609948.84　 101.96% 0.1768%
<1433> ベステラ　　　　　 　83800 　35670.72　 94.70% 0.0137%
<135A> VRAIN　　　　 　156100 　248041.5　 94.25% 0.0811%
<1671> WTI原油　　　　 　287873 　337498.827　 93.74% 0.0093%
<6022> 赤阪鉄　　　　　　 　18500 　45032.2　 93.02% 0.0327%
<2207> meito　　　　 　259700 　247128.2　 90.22% 0.0415%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

