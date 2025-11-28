関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～マンダム、弁護士コムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月28日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4446＞ Link－UG 4724400 208148.8 357.61% 0.1333%
＜4917＞ マンダム 1896000 294198.64 301.80% 0.0345%
＜3877＞ 中越パル 419800 64220.1 277.44% 0.1263%
＜3997＞ トレードワクス 5434200 233791.04 257.56% 0.2453%
＜2096＞ GXオフィスJリ 92278 10250.802 253.18% -0.0058%
＜3823＞ WHYHOWDO 8640800 73788.8 210.48% 0.1428%
＜6840＞ AKIBA 485900 38450.3 194.25% 0.1158%
＜4055＞ ティアンドエス 524400 149757.22 190.12% 0.128%
＜2134＞ キタハマキャピ 41342600 534002.12 173.41% 0.1666%
＜6993＞ 大黒屋 139396600 3615218.96 159.12% 0.33%
＜6027＞ 弁護士コム 496200 307692.04 157.56% 0.062%
＜4596＞ 窪田製薬 1489200 20104.06 156.10% 0.08%
＜264A＞ Schoo 2041500 415591.06 150.00% 0.0664%
＜4889＞ レナサイエンス 729900 448132.52 142.43% 0.1091%
＜3935＞ エディア 340400 98731.54 134.01% 0.0353%
＜7615＞ 京きもの 2264300 113589.34 133.38% 0.054%
＜9127＞ 玉井船 50100 79359.72 131.78% 0.0566%
＜6927＞ ヘリオステクノH 239000 77770.42 126.63% -0.0093%
＜1712＞ ダイセキソリュ 39500 21569.88 122.99% 0.0021%
＜7777＞ 3Dマトリックス 5856900 641155.16 115.99% 0.0776%
<7003> 三井E＆S 18340300 48560270.98 114.82% 0.1005%
<146A> コロンビア 120300 128982 114.05% 0.0628%
<4412> サイエンスアーツ 125800 87789.4 112.24% 0.0839%
<4080> 田中化研 155400 31980.24 105.44% 0.0024%
<3103> ユニチカ 12426000 1609948.84 101.96% 0.1768%
<1433> ベステラ 83800 35670.72 94.70% 0.0137%
<135A> VRAIN 156100 248041.5 94.25% 0.0811%
<1671> WTI原油 287873 337498.827 93.74% 0.0093%
<6022> 赤阪鉄 18500 45032.2 93.02% 0.0327%
<2207> meito 259700 247128.2 90.22% 0.0415%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
