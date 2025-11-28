関連記事
個別銘柄戦略:中越パルやダイトケミクスに注目
昨日27日の米市場は感謝祭の祝日で休場。欧州主要市場は、英FTSETM100が0.02％高、独DAXが0.18％高、仏CAC40が0.04％高。為替は1ドル＝156.20-30円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が18.3％減と上期の39.5％減から減益率が縮小したDyDo＜2590＞、配当方針を変更し26年3月期配当予想を上方修正し中期経営計画も発表した中越パル＜3877＞、発行済株式数の4.75％の自社株消却を発表したコクヨ＜7984＞、鹿島工場の焼却灰溶融炉等の増設を発表した日本電工＜5563＞、バンダイナムコグループのシンガポール開発拠点を子会社化すると発表した任天堂＜7974＞、東証スタンダードでは、損害賠償金等5.62億円を26年3月期第3四半期に特別損失として計上すると発表したNITTOK＜6145＞、5万株上限の自社株買いと買付け委託を発表したプラズマ＜6668＞、株主優待制度を導入すると発表したダイトケミクス＜4366＞、発行済株式数の11.11％の自社株消却を発表した菊水HD＜6912＞、「Nintendo Switch2」の データ管理ソフトウェアにexFATファイルシステムが採用されたと発表したイーソル＜4420＞、AI相続ミツローくんが富士通＜6702＞の金融機関向け相続支援サービス「FinSnaviCloud」に採用されたと発表したエスクローAJ＜6093＞、AIを適用した医療機器・サービスの開発・輸出入を行うクレアボ・テクノロジーズを小尾会社化すると発表したタウンズ＜197A＞などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、25年12月期利益と配当予想を上方修正したが67万1200株の公募による新株式発行と10万600株上限のオーバーアロットメントによる株式売出しを発表したコロンビア・ワークス＜146A＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
