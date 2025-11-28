11/28の強弱材料

*08:16JST 11/28

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（50167.10、+608.03）

・為替相場は円安・ドル高（156.20-30）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・10月有効求人倍率

・10月失業率

・11月東京CPI

・10月鉱工業生産指数

・10月小売売上高

・10月百貨店・スーパー売上高

・対外・対内証券投資(先週)

・10月住宅着工件数

・12月国債買い入れ日程(日本銀行)

・7-9月期スイスGDP

・7-9月期台湾GDP

・11月ドイツ失業率(失業保険申請率)

・10月欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏CPI予想

・10月インド鉱工業生産

・7-9月期インドGDP

・10月インド財政赤字

・10月ブラジル基礎的財政収支

・10月ブラジル純債務対GDP比

・10月ブラジル全国失業率

・10月南アフリカ貿易収支

・10月ドイツ消費者物価指数

・7-9月期カナダGDP

・インド外貨準備高(先週)

・10月インド銀行貸出残高

・米国株式市場は短縮取引(感謝祭翌日の金曜日「ブラックフライデー」《ST》