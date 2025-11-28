関連記事
11/28の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:16JST 11/28
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（50167.10、+608.03）
・為替相場は円安・ドル高（156.20-30）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・10月有効求人倍率
・10月失業率
・11月東京CPI
・10月鉱工業生産指数
・10月小売売上高
・10月百貨店・スーパー売上高
・対外・対内証券投資(先週)
・10月住宅着工件数
・12月国債買い入れ日程(日本銀行)
・7-9月期スイスGDP
・7-9月期台湾GDP
・11月ドイツ失業率(失業保険申請率)
・10月欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏CPI予想
・10月インド鉱工業生産
・7-9月期インドGDP
・10月インド財政赤字
・10月ブラジル基礎的財政収支
・10月ブラジル純債務対GDP比
・10月ブラジル全国失業率
・10月南アフリカ貿易収支
・10月ドイツ消費者物価指数
・7-9月期カナダGDP
・インド外貨準備高(先週)
・10月インド銀行貸出残高
・米国株式市場は短縮取引(感謝祭翌日の金曜日「ブラックフライデー」《ST》
