NY原油：米国が感謝祭の祝日のため休場

2025年11月28日 07:34

記事提供元：フィスコ

*07:34JST NY原油：米国が感謝祭の祝日のため休場
NY原油先物市場は米国が感謝祭の祝日のため休場《CS》

