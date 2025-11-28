ホーム > マーケット > 金相場 > 記事

NY金：米国が感謝祭の祝日のため休場

2025年11月28日 07:32

印刷

記事提供元：フィスコ

*07:32JST NY金：米国が感謝祭の祝日のため休場
NY金先物市場は米国が感謝祭の祝日のため休場《CS》

関連記事