*18:11JST 27日の香港市場概況：香港市場は小幅高

27日の香港市場は小幅高。主要88銘柄で構成されるハンセン指数が前日比17.85ポイント（0.07％）高の25945.93ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）は2.50ポイント（0.03％）高の9164.87ポイントで引けた。

報道によると、中国当局は11月27日、消費の促進に向けた新たな政策ガイドラインを発表した。2027年までに「3つの兆人民元クラス消費分野」「10の千億人民元クラス消費分野」を育成する方針を掲げている。ハンセン指数の構成銘柄では、消費関連がしっかりとなった。

フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：9992/HK）は6.8％高、自動車ディーラー中国大手の中升集団HD（881/HK）は2.5％高、乳製品メーカーの中国蒙牛乳業（2319/HK）が1.8％高。自動車セクターも強含み。浙江零ホウ科技（9863/HK）が4.9％高、奇瑞汽車（9973/HK）が4.7％高。

一方、中国の不動産セクターはさえない。万科企業（2202/HK）が7.7％安、世茂集団HD（813/HK）は6.4％安、龍湖集団HD（960/HK）は3.7％安。ハンセン指数の構成銘柄では47が上昇、38が下落、変わらずは3で買いがやや優勢だった。《AK》