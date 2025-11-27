弁護士ドットコム、東証プライム市場への市場変更が承認、ガバナンス水準や成長性が評価

■「プロフェッショナル・テック」で社会変革を継続推進

弁護士ドットコム<6027>(東証グロース)は11月27日、同社株式の上場市場区分が東京証券取引所グロース市場から東京証券取引所プライム市場へ12月4日付で変更されると発表した。東京証券取引所の承認に基づく決定で、事業規模やガバナンス水準が一定基準を満たしたことが背景にある。

同社は“「プロフェッショナル・テック」で、次の常識をつくる”を掲げ、テクノロジーと専門家の協働による社会変革を引き続き推進する考えを示した。上場市場区分の変更を機に、事業拡大と企業価値向上に向けた取り組みを強化するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

