*17:25JST 欧米為替見通し:米国休場で主要通貨の為替取引は動意薄となる見込み

27日の欧米外為市場では、米国が感謝祭の祝日となるため、米国市場は休場となる。このため、米ドル・円など主要通貨の為替取引は動意薄の状態が続くとみられる。ただ、米国の12月利下げの可能性が高まっているため、目先的にリスク選好的な米ドル買い・円売りは抑制されるとみられる。

報道によると、日本銀行の野口審議委員は11月27日、大分県金融経済懇談会に出席し、米国経済が大幅に減速する可能性は低下したことを理由に利上げ再開に一定の理解を示したようだ。野口委員は、「米国で関税分の転嫁が進むに従って経済に下振れの影響がより強まっていく可能性があるとしても、それほど深刻なものにはならないというのが現時点で一般的な見方」との見方を伝えた。野口委員は経済・物価の展開が見通し通りであれば、金融緩和の度合いを徐々に調整していくとの日銀の基本的な政策方針に立ち帰ることを意味すると話した。市場参加者の間からは「日銀は利上げの機会を探っており、米国経済が過度に悪化しない限り、早い時期に利上げを実行したいのだろう」との声が聞かれている。

【今日の欧米市場の予定】

・21：30 欧州中央銀行（ECB）理事会議事要旨公表

・22：30 加・7-9月期経常収支（前期：－211.6億加ドル）

・米国は感謝祭の祝日のため、株式・債券市場は休場《CS》