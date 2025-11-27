*17:00JST 東京為替：米ドル・円は下げ渋り、終盤にかけて156円台台前半まで戻す展開

27日の東京市場でドル・円は下げ渋り、155円台後半で短期筋、顧客筋などのドル買い興味が引き続き残されており、156円49銭から155円73銭まで売られたが、東京市場の終盤にかけて156円27銭まで反発。ユーロ・円は181円43銭から180円76銭まで下げた後、181円34銭まで反発したが、その後は181円を挟んだ水準で推移した。ユーロ・ドルは1.1613ドルまで買われた後、東京市場の終盤にかけて1.1586ドルまで値を下げた。

・17時時点：ドル・円156円15銭－156円25銭、ユーロ・円181円00銭-181円10銭

・日経平均株価：始値49,868.79円、高値50,322.14円、安値49,865.17円、終値50,167.10円（前日比608.03円高）

【要人発言】

・日本銀行野口委員

「経済・物価への影響確認し、小刻みに利上げが現実的」

・木原官房長官

「日米首脳電話会談、外交上のやり取りで詳細控える」

「台湾巡るトランプ米大統領の助言報道は事実ではない」

【経済指標】

・特になし《MK》